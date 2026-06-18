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A alcaldesa de Santiago fai balance de mandato: «Temos un proxecto para a cidade que non vai a tres anos»

Goretti Sanmartín destaca, entre outros fitos do mandato, o desbloqueo de Peleteiro, o novo contrato do transporte urbano e a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín.

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. / Antonio Hernández

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Lorena Rey

Lorena Rey

Santiago

A alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, fixo este xoves un balance positivo dos tres anos transcorridos desde a chegada do actual goberno local ao Pazo de Raxoi, reivindicando os avances conseguidos en proxectos que levaban tempo bloqueados e defendendo unha visión de cidade que vai máis aló dos ciclos electorais.

«Temos claro que temos un balance moi amplo con proxectos en marcha e cuestións que impulsamos que levaban moito tempo bloqueadas», afirmou a rexedora, que puxo como exemplo o desenvolvemento da parcela de Peleteiro ou o novo contrato do transporte urbano, cuxo proceso de adxudicación prevé que remate nos vindeiros días.

Entre os fitos deste mandato, Sanmartín destacou tamén a implantación do imposto de estadías turísticas, o novo modelo de comedores escolares e os avances en materia de vivenda. Neste ámbito, subliñou a declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, unha medida que cualificou como un «avance moi importante», aínda que admitiu que «chegou algo tarde».

A alcaldesa reivindicou ademais as actuacións impulsadas para protexer o comercio de proximidade, frear a proliferación de tendas de souvenirs e ordenar o fenómeno dos pisos turísticos mediante a recompilación e aplicación da normativa existente.

Nesa planificación estratéxica enmarcou proxectos como o novo conector central da cidade, a aposta pola mobilidade no centro urbano, as actuacións de rexeneración en Santiago de Chile ou a captación de financiamento para iniciativas como a futura factoría para a mocidade e a mellora da accesibilidade ao barrio da Almáciga.

No capítulo da vivenda, a rexedora lembrou tamén a reserva de tres millóns de euros do Patrimonio Municipal do Solo para a adquisición de inmobles na zona histórica. O obxectivo, explicou, é que poidan ser rehabilitados a través do Consorcio e recuperar o seu uso residencial.

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Sanmartín defendeu que o labor desenvolvido responde a unha planificación de longo percorrido. «Temos un proxecto para a cidade que non vai a tres anos. Non se poden mirar as cuestións por ciclos electorais, senón por ter un proxecto de cidade», concluíu a alcaldesa, convencida de que «aválanos o traballo».

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