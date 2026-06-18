La Cámara de Comercio de Santiago consolida su vivero de empresas como referente gallego y sube puestos a nivel estatal

El vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Santiago se ha situado como el mejor de Galicia en el ranking global de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) 2026-2027. La incubadora, ubicada en el polígono de Costa Vella, encabeza la clasificación autonómica por delante de otros centros como la Fundación CEL de Lugo o la Tecnópole.

El reconocimiento consolida al vivero compostelano como uno de los espacios de referencia para el emprendimiento en Galicia. Además de liderar el ranking gallego, se mantiene entre los puestos destacados a nivel estatal y ocupa el número 11 de España en la categoría de viveros avanzados, donde comparte clasificación con entidades como La Salle Technova Barcelona, ZITEK UPV/EHU o el CEEI Valencia.

La incubadora de la Cámara de Santiago alcanza también el primer puesto nacional en el apartado de graduación, una categoría que mide la capacidad de los viveros para acompañar a las empresas hasta su consolidación e integración en el ecosistema emprendedor.

El informe de Funcas analiza el rendimiento de viveros y aceleradoras de toda España y evalúa distintos aspectos, desde la difusión de la cultura emprendedora hasta la evolución de las empresas incubadas. El centro compostelano figura de forma ininterrumpida entre los mejor valorados del país y ha ocupado puestos destacados en los últimos años.

Un espacio casi lleno

El vivero presenta actualmente una ocupación del 95%, una de las más altas desde su puesta en marcha. En total, acoge a 36 empresas, de las que 18 están instaladas físicamente en sus dependencias y otras 18 operan en modalidad virtual.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Pais, destacó que el informe confirma la solidez del modelo de acompañamiento del centro. «El estudio de Funcas constata que ofrecemos un modelo de acompañamiento muy sólido, líder en Galicia y a la cabeza de la tasa de graduación a nivel estatal», señaló.

Pais subrayó además que la creación de empresas estables es clave para generar empleo, fijar riqueza en el territorio y retener talento joven. «Rozar el 95% de ocupación demuestra que este espacio sigue siendo un motor real y útil para Santiago y su área de influencia», añadió.

El vivero fue creado en 2006 para impulsar la creación, crecimiento y consolidación de empresarios individuales y empresas. Cuenta con una superficie construida de 1.600 metros cuadrados, cuatro alturas, 19 oficinas, salas de reuniones y aulas dedicadas a la incubación de proyectos empresariales.

Además de infraestructura y logística, los emprendedores reciben formación, tutorización y asesoramiento especializado según las necesidades de cada proyecto. El centro también ofrece la opción de vivero virtual para quienes no necesitan un espacio físico, pero sí acceso a servicios de apoyo empresarial.

La incubadora forma parte de la Red Incyde, considerada la mayor red de viveros empresariales de Europa, con más de 100 centros en funcionamiento. Esta integración permite a los viveristas acceder a una red internacional de contactos y eventos.

En 2023, la Cámara incorporó al vivero el Coworking Digital Compostela, orientado a favorecer la transformación digital de las pymes mediante programas específicos de acompañamiento, incubación y aceleración.