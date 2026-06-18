La experiencia internacional más completa al lado de casa

Chester College International School ultima los preparativos de la 41ª edición de sus campamentos internacionales de verano. Los Chester Summer Camps se celebran del 29 de junio al 26 de julio en su campus de Teo, en las afueras de Santiago.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, los Chester Summer Camps se han consolidado como una de las propuestas estivales más veteranas de la zona, con niños y jóvenes en un entorno internacional donde el inglés es la lengua habitual de comunicación.

Los programas están dirigidos a participantes de 3 a 18 años y ofrecen dos modalidades: campamento de día, pensado especialmente para familias de Santiago y su entorno; y campamento residencial, que cada verano reúne a participantes procedentes de toda España y del extranjero en una experiencia de convivencia e inmersión lingüística internacional.

La filosofía del programa combina el aprendizaje del idioma con una amplia variedad de actividades educativas, artísticas, deportivas y recreativas, todas a través del inglés. Mediante sesiones dinámicas de inglés, música, teatro, deportes dentro y fuera del campus (inclusive surf o canoas), piscina, juegos y excursiones, el objetivo central es que los participantes ganen soltura y confianza a la hora de comunicarse en este idioma de forma natural.

El equipo docente está formado por profesores nativos cuidadosamente seleccionados y especializados en educación y trabajo con niños y adolescentes. Este verano un equipo de profesionales de Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos compartirá con los participantes una experiencia de inmersión lingüística y cultural completa.

Los participantes que lo deseen también tendrán la posibilidad de preparar y realizar durante el Camp una prueba oficial de Trinity College London, certificación internacional de inglés muy reconocida en el ámbito educativo.

Gracias a la combinación de profesorado nativo, convivencia internacional y uso intensivo del inglés a lo largo de la jornada, muchas familias consideran los Chester International Summer Camps una alternativa muy interesante a las tradicionales estancias lingüísticas en el extranjero. Los participantes disfrutan de una experiencia de inmersión real en un entorno seguro y cercano, sin necesidad de desplazarse a otro país.

El trabajo con grupos reducidos y la atención personalizada son otros de los aspectos más valorados por las familias. Buena parte de los asistentes son antiguos campers que regresan verano tras verano, reflejo de la confianza que muchas familias depositan en él.

Uno de los atractivos del Chester Summer Camps es su programa de Teatro Musical, que cada año culmina con representaciones preparadas por los propios participantes. Los alumnos trabajan el canto, la interpretación, la expresión corporal, la dicción, la proyección de la voz y el trabajo en equipo, desarrollando habilidades artísticas y personales en un ambiente dinámico y participativo, siempre de la mano de profesionales de las artes escénicas.

En todo caso, el Teatro Musical forma parte de un programa mucho más amplio que incluye deporte, actividades creativas, juegos, excursiones y numerosas oportunidades para la convivencia y la creación de nuevas amistades.

La dimensión internacional es, precisamente, uno de los aspectos diferenciales. Este verano contará con jóvenes de Alemania, Islandia, Irlanda, Polonia, Italia, Reino Unido, EEUU o Emiratos Árabes, además de diferentes puntos de España. Esta diversidad cultural contribuye a crear un entorno internacional en el que los participantes practican idiomas, comparten experiencias y establecen amistades que a menudo perduran mucho más allá del verano.

Las inscripciones continúan abiertas y, aunque varios grupos ya tienen el cupo completo, todavía quedan algunas plazas disponibles en determinados grupos de edad, tanto en modalidad de día como residencial.