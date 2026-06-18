Habló Pablo, el rapero gallego que abre el O Son do Camiño: «Nuestro vídeo en Santiago fue viral»

Habló Pablo (Pablo Valín, antes llamado Anubis Metal Jack) abre este jueves 18 de junio en Santiago (16:55 h.) el festival O Son do Camiño, donde va a actuar «35 minutos a tope» junto a Charli Decora (pianista), Noa Martínez y Sara Martínez (bailarinas) y As Lembranzas (invitadas en dos temas).

«Va a ser un repertorio con muchos guiños en clave gallega, en cada canción una cosa diferente y con varias sorpresas una que alude de forma conjunta a Vigo, A Coruña y Santiago», señala.

Antes de llegar a O Son do Camiño 2026, Pablo tiene una larga carrera en el hiphop, «interrumpida unos años hasta que volví a la música», explica quien tuvo el privilegio de compartir escenario con Public Enemy, mitos del género. «Fue en Vigo, en el año 2010, se lo cuento a los chavales que hoy hacen batallas de gallos y alucinan pero no saben quienes son. Todo cambia».

Vídeo en Santiago

Uno de los vídeos de Habló Pablo con As Lembranzas, «Jerga gallega», es su mayor hit. «Fue increíble porque el día que íbamos a ensayar estábamos en Santiago, en San Martín Pinario, y me dijo mi mujer: ‘Ya que estamos aquí vamos a grabar un vídeo informal’, y yo no quería hacerlo, pero nos pusimos a ello y se hizo viral y ya suma más de un millón de visualizaciones entre varias redes» .

Dos planos de Habló Pablo, músico gallego que abre el programa de conciertos del festival O Son do Camiño. / Pino Sartorio

Nacido en Sarria (Lugo) en 1986, Pablo está afincado en A Coruña «desde hace 13 o 14 años», «pero también tengo familia en Santiago, como mi cuñado, Alejandro Casanova», matiza este músico que protagoniza este jueves el momento de apertura de uno de los festivales con más público de España tras reunir a 125.000 personas en 2025.

¿Su favorito del cartel?

«De todo lo que hay en el cartel de O Son do Camiño me encantaría ver a Linkin Park porque es un grupo que me gusta un montón. Ser parte del cartel de un festival como este que se hace en Santiago y verme al lado de gente como Linkin Park es para taparse los ojos de la impresión», dice sobre la banda estadounidense de rock que lidera el cartel de conciertos de la jornada de mañana, la única, por ahora, que ha agotado todas las entradas, «seguro que tienen mucho que ver en ello la visita de Linkin Park», añade Pablo.

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Disco con Juan de Dios Martín

En 2025, Habló Pablo publicó un disco llamado «No soy nadie pero soy yo», pero en O Son do Camiño prevé ofrecer «varios temas inéditos», «y cada uno con una puesta en escena muy cuidada, incluso la intro está trabajada», detalla un músico gallego que ya tiene novedades en marcha de cara al futuro inmediato. «Trabajo en dos próximos discos, uno junto a Juan de Dios Martín, que aparte de ser un productor gallego de mucho talento y con experiencia es un tío genial; y otro álbum que espero grabar a base de piano y voz, con Charli Decora a las teclas».