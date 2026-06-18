La inestabilidad atmosférica precede a la ola de calor: Santiago alcanzará los 37º el próximo martes

Galicia encara los últimos días de una semana marcada por el calor antes de la llegada de un episodio aún más intenso. Las previsiones meteorológicas apuntan a que Santiago podría alcanzar los 37 grados el próximo martes, en el marco de una entrada de aire muy cálido procedente del sur peninsular que comenzará a dejarse sentir a partir del domingo.

Hasta entonces, la comunidad permanecerá bajo la influencia de una situación atmosférica de transición. Este jueves, Meteogalicia sitúa a la comunidad en una posición intermedia entre las altas presiones localizadas sobre Centroeuropa y las borrascas atlánticas, una configuración que favorece cierta inestabilidad, especialmente en el interior oriental.

En Santiago, el cambio más visible respecto a los últimos días será la presencia de nubes altas y bancos de niebla durante las primeras horas de la jornada. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo plenamente veraniego. Con el avance del día se abrirán amplios claros y las temperaturas se mantendrán en valores similares a los registrados durante la última semana, con máximas próximas a los 30 grados.

Esta situación tendrá continuidad durante las próximas jornadas. Aunque la nubosidad matinal seguirá apareciendo de forma puntual, los cielos tenderán a despejarse durante las tardes y las temperaturas continuarán en niveles elevados para la época.

El verdadero cambio llegará a partir del domingo. Los modelos meteorológicos anticipan la entrada progresiva de una masa de aire muy cálido desde el sur de la península, lo que provocará un ascenso generalizado de los termómetros en Galicia. El aumento será especialmente notable entre el lunes y el martes, cuando se espera que Santiago alcance los 37 grados, registros poco habituales incluso en pleno verano. También se esperan temperaturas muy elevadas en el resto del interior gallego, con valores que podrían superar los 40 grados en puntos de la provincia de Ourense.

Alerta amarilla por lluvia en Lugo

Mientras tanto, la inestabilidad seguirá concentrándose en el este de la comunidad. MeteoGalicia mantiene activada para este jueves una alerta amarilla por lluvias y tormentas en la montaña de Lugo entre las 15.00 y las 21.00 horas.

Así, Galicia afronta unos días marcados por dos fenómenos meteorológicos bien diferenciados: una inestabilidad pasajera que todavía puede dejar tormentas en las comarcas orientales y, a continuación, una intensa entrada de aire cálido que disparará los termómetros y podría convertir la próxima semana en la más calurosa del año hasta la fecha.