O Son do Camiño: Leire Martínez luce un vestido hecho en Santiago y Barry B confirman su ascenso

Tras las actuaciones de Habló Pablo y The Molotovs -con puntualidad- sigue el primer día de conciertos del festival O Son do Camiño con Barry B, liderado por el cantante y compositor Gabriel Barriuso García, que sale arropado por un quinteto (dos guitarras, bajo, teclados y batería) con mucho público a favor y el foso ya casi lleno.

Ya ante el segundo tema, "Quieres autodestruirte conmigo?" hace que las primeras filas coreen: "Volvería a hacerlo todo mal otra vez (Otra vez) A tocar fondo otra vez (Otra vez) Solo para sentirme vivo de nuevo"... Sigue con "Tussi", que se abre con una intro instrumental propia del hard rock aunque Barry B ofrezca maridaje de pop y ecos de urbana. En "Vis a vis" y "Trankis" (con la voz de Aitana pregrabada) , la fiesta se desata en especial entre ellas ya con cientos de personas cantando el estribillo...

"Somos Barry B, gracias por venir, disfrutad, graciñas y... Poco más, tened cuidado con el sol", suelta el cantante burgalés tras unas gafas oscuras, agarrado al micro con un trébol de cuatro hojas tatuado en su muñeca izquierda, como delatan las dos pantallas gigantes verticales que flanquean el doble escenario. De sus novedades, interpreta "Silverado" y a continuación un pasaje emotivo llamado "Todo dolor" enlazada con la romántica "El lago de mi pena", grabada a medias con la cantautora madrileña Gala Durán. "Un aplauso para Gala que no ha podido venir a Santiago", dice Gabriel, que añade: "Qué bonito es el amor, no?", dice poco después de poner al público a mover las manos de lado a lado rumbo al cielo de la complicidad con un oleaje de emoción.

Barry B / Jesús Prieto

Y hablando de pedir, al rato, el líder de Barry B pide más: "Santiago, hay que unir los brazos con quién tenéis al lado, hacedlo, por favor, aunque sea por Katy Perry... " E inicia la festiva "Komantxería" con él saltando por la lengua que sale del escenario hacia el público (mayormente veinteañero) y con cientos de fans brincando con voz al aire. Sin freno, tras presentar a la banda (Nacho St Woods, el guitarra acústica amigo del cantautor compostelano Luis Fercán destacando en el show por sus buenos coros de escudero), Barry tocan otro de sus hits "Infancia Mal Calibrada", y ese divertido estribillo que dice: *Cu-cu-cú", y el ambiente en el foso (a la sombra) crece con "Chocolate Axe" ya con Gabriel sin gafas.

El pop rock con aderezo techno llega después con "Monster Truck" para hacer un celebrado break festivalero al callar la instrumental y dejar sonando este estribillo pregrabado: "Siempre que suena esto en el club quiero besarte", coreado y celebrado con palmas al compás. Y tras el subidón, stop. Gabriel agarra la acústica y entona "Victoria"... que rompe a mitad para solicitar otro gesto colectivo: "Alzad una mano por la gente que os quiere y está y otra por la que os quiso y ya no está y ahora... Apretad los puñossssss! ", para concluir el concierto con "Yo pensaba que me había tocado Dios", single grabado con Carolina Durante con el foso gritando: "Prefiero morir mañana a vivir mil años sin conocerte", hilando un bolo de sobresaliente.

"Este vestido hecho en Santiago"

Al lado, unos se van, otros llegan. Sale la banda de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh (con ellos actuó en el O Son do Camiño de 2024). Y ella marca terreno y canta "Mi nombre", el single más exitoso de su álbum en solitario, donde dice: "Nunca fui tuya, Búscate a alguien que me sustituya*.

Leire Martínez cantando temas de su primer disco en solitario / Jesús Prieto

Vestida de negro con hombros al descubierto, corpiño a juego perlado de plata con escote palabra de honor, pantalones y cola, tras casi caerse, da las gracias a quienes le han llevado "Este vestido hecho en Santiago" y agradece que al momento aparezcan dos personas para acortar el largo. Arropada por un quinteto (dos mujeres en bajo y teclados; y tres hombres: batería, guitarra y otros teclados), Leire canta como los ángeles. Y al hacerlo entre los hits de La Oreja de Van Gogh, el público, ya con casi medio aforo (unas 20.00 personas) cubierto en el Monte do Gozo, el coro se agiganta ante "Puedes contar conmigo", "La playa" ("Te voy a escribir la canción más bonita del mundo") y la hipercoreada "Inmortal" (Con acertado quiebro para que cante el público a capella).

Al rato, Leire frasea sin apoyo esa letra de "Inmortal", otra canción de ese pop mainstream que domina el grupo donde ella cantó 17 años hasta el reciente regreso de Amaia Montero. Y al sumarse la banda, se desata en el karaoke gigante previo a la despedida: "Muchas gracias, os queremos", dice Leire Martínez desde la capital de Galicia, la tierra de su marido.

Y tras ella turno para el coruñés Carlos Ares (abre su show muy enérgico con "Pàramo" y una intro instrumental muy rockera, buena idea para reclamar atención ante el trajín de gente que genera el final del concierto de Leire) paso previo a las actuaciones de Dani Martín (21.30 h.) Y Katy Perry (23.30 h.), entre más propuestas de este primer día de un O Son do Camiño que sigue este viernes y sábado con Linkin Park y Lola Indigo como respectivas estrellas de esas dos jornadas que convierten a Santiago en capital de la música en Galicia.