El local de un histórico comercio del centro de Santiago se 'convertirá' en un outlet de ropa y complementos

El histórico local que durante más de dos décadas ocupó la tienda de moda Emilio Iglesias en el número 6 de la rúa Frei Rosendo Salvado, en Santiago, volverá a abrir sus puertas con una nueva propuesta comercial. El establecimiento acogerá la segunda tienda de la firma Moody Outlet en la ciudad, especializada en ropa, calzado y complementos, tras la apertura de su primer punto de venta hace unos meses en la rúa Montero Ríos. El escaparate del local ya anuncia su 'Próxima apertura'.

La reapertura supone un nuevo capítulo para un inmueble muy conocido en la zona del Ensanche compostelano, después del cierre de Emilio Iglesias como consecuencia del proceso concursal de la empresa. La tienda cesó su actividad tras entrar la firma en fase de liquidación, una situación que puso fin a más de veinte años de presencia en Santiago, donde había abierto sus puertas en 2003.

El concurso de acreedores afectó a un total de 16 establecimientos distribuidos en 11 localidades gallegas: A Coruña, Ferrol, Carballo, Santiago, Ribeira, Lugo, Ourense, Pontevedra, A Estrada, Vilagarcía y Vigo. El proceso también tuvo repercusión sobre una plantilla formada por 56 trabajadores, que se vieron afectados por el cierre de la red comercial de la empresa.

La llegada de Moody permitirá recuperar la actividad en uno de los locales comerciales más visibles de la rúa Frei Rosendo Salvado, contribuyendo a revitalizar el tejido comercial del entorno de la Praza Roxa. La apertura de este segundo establecimiento consolida además la apuesta de la firma Moody por Santiago, donde continúa ampliando su presencia.

Apertura de una pizzería

También en esta zona de la ciudad desembarcó hace solo unas semanas la cadena coruñesa Napolit, con la apertura de su primer establecimiento en la ciudad. El nuevo local está situado en el número 5 de la rúa Frei Rosendo Salvado, a escasos metros de la Praza Roxa, en pleno corazón del Ensanche compostelano.

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La firma, nacida en verano de 2021 en A Coruña, continúa así su expansión tras consolidarse en la ciudad herculina y dar el salto fuera de la Península con su apertura en el Siam Mall de Tenerife.