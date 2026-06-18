MÚSICA CLÁSICA
O festival Ateneo Barroco anuncia os seus novos concertos e saca os seus abonos este venres
Ars Atlántica, coa dirección do compostelán Manuel Vilas, parte dun ciclo de concertos en outubro que vai ter varias actividades paralelas
O Ateneo de Santiago presentou este mércores na súa sede a oitava edición do Festival Ateneo Barroco (6-20 de outubro en diferentes espazos da cidade), «cita única no noroeste da península», indicou en rolda de prensa Francisco Candela, presidente do Ateneo.
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Pancho Candela estivo acompañado polo director do festival, Víctor Carou, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta de Galicia (Agadic), Jacobo Sutil, presente e «satisfeito por estar por primeira vez na presentación dun festival tan necesario como este», salientou na súa intervención.
A programación inclúe seis concertos de abono (a un prezo de 35 euros e entradas diarias a 10 euros; e abono a 25 para menores de 30 anos, con venda desde este venres: ), ademais de actividades complementarias como conferencias, sesións club de lectura, cinema, sesións de improvisación e encontros cos artistas, que se irán dando a coñecer nas vindeiras semanas. E o ciclo vai ter tamén un concerto adicional gratuíto na Capela Real do Hostal dos Reis Católicos.
"Instrumental"
O festival continúa o proxecto bianual iniciado en 2025 baixo o título "Instrumental", centrado no papel dos instrumentos na música antiga e barroca. Empeza o martes 6 de outubro (20 h.), na Igrexa da Universidade, co regreso de Lina Tur Bonet, que presentará "Bach, partita, sonata. O violín do gran mestre", un programa dedicado ás sonatas e partitas para violín só de Johann Sebastian Bach, xunto a obras de Heinrich Ignaz Franz von Biber e Nicola Matteis. Ao día seguinte, mércores 7 (20 h.), o Teatro Principal acollerá "A nova música. O nacemento da ópera", proposta encargada polo festival a Ars Atlántica, coa dirección do compostelán Manuel Vilas á arpa italiana de tres rexistros, e coa soprano lusa Raquel Mendes.
O venres 9 de outubro, tamén no Principal, Resonet, grupo de Santiago, presentará "Os alegres días de Nápoles", con Mercedes Hernández e Fernando Reyes. O martes 13, no Salón Teatro, será a quenda de Arc & Volta, o proxecto do compostelán Xurxo Romaní e Anna Casademunt, que presentarán Chorea Secundum Galliam, arredor da música cortesá francesa do século XVIII para viola de roda e viola de gamba. O venres 16 de outubro (20.30 h.), no Paraninfo da Universidade, «debuta en Galicia do clavecinista francés Bertrand Cuiller».
E a clausura faise o 20 de outubro (20 h.), no S. Teatro, con Accademia del Piacere e Fahmi Alqhai, que presentarán "In dulci jubilo. Bach".
O Festival Ateneo Barroco ten o patrocinio da Xunta de Galicia, a Deputación da Coruña e INAEM e a colaboración do Concello de Santiago, a USC, Numax, o CDG, Agadic e Paradores.
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