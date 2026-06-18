Santiago afronta a crise da vivenda
O proxecto de 34 vivendas públicas en Castro de Abaixo: así será o proceso de construción ata 2028
A Xunta abre este xoves a licitación conxunta do proxecto, a dirección de obra e a execución dos traballos
O Concello prevé ampliar a colaboración co goberno galego coa cesión dunha nova parcela no Restollal
O Concello de Santiago e a Xunta de Galicia escenificaron este xoves a súa colaboración en materia de vivenda coa formalización da cesión de dúas parcelas, situadas na zona de Castro de Abaixo, na rúa Syra Alonso, dentro do barrio de Santa Marta, onde está prevista a construción de 34 vivendas de promoción pública. O acto contou coa participación da alcaldesa, Goretti Sanmartín, e da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
Durante a súa intervención, a alcaldesa advertiu da crecente dificultade para acceder a unha vivenda na capital galega. “Hai dificultade para acceder a unha vivenda ante unha escalada de prezos importantes no último lustro que afecta á vivenda en propiedade como alugueiro con máis de incremento do 40%”, afirmou Sanmartín.
Neste contexto, defendeu a intervención das administracións públicas para dar resposta ás necesidades da cidadanía. “É urxente e é algo que nos esixe a veciñanza”, sinalou. A rexedora destacou que Santiago conta aínda con marxe para incrementar a súa oferta residencial tanto de solo como de vivendas baleiras ou adicadas a outros usos. Puxo en valor a colaboración coa Xunta e cualificou a cesión das parcelas como un paso importante para facilitar o acceso á vivenda. Asimesmo, avanzou que o Concello tramita unha nova cesión no Restollal, con capacidade para outras 39 vivendas públicas.
A alcaldesa falou dun "bo acordo para Compostela” e expresou a súa vontade de ampliar a cooperación entre ambas administracións. Neste sentido, citou iniciativas como programas de rehabilitación de edificios, o desenvolvemento do plan de medidas correctoras xa aprobado ou actuacións de rexeneración urbana.
Pola súa banda, a conselleira de Vivenda asegurou que a incorporación de Santiago a este programa de colaboración sitúa a cidade entre os 16 concellos que ceden solo municipal para a promoción pública de vivenda.
Martínez Allegue lembrou que as futuras vivendas estarán destinadas a persoas inscritas no Rexistro de Demandantes de Vivenda de Galicia, tanto empadroadas no municipio como traballadores que desexen establecer a súa residencia na cidade.
A conselleira destacou a rapidez coa que avanzou a tramitación administrativa da actuación. Segundo explicou, o Consello da Xunta aceptou a cesión este luns e este mesmo xoves publicouse no perfil do contratante a licitación conxunta da redacción do proxecto, a dirección da obra e a execución dos traballos. O contrato parte dun orzamento superior aos sete millóns de euros e o prazo para presentar ofertas permanecerá aberto ata o vindeiro 3 de setembro.
Unha vez adxudicado o contrato, a empresa seleccionada disporá de catro meses para redactar o proxecto e de vinte meses para executar as obras, polo que a previsión do Goberno galego é que as vivendas poidan estar rematadas en 2028.
A titular de Vivenda explicou tamén que a promoción recorrerá a técnicas de construción industrializada, unha fórmula que a Xunta pretende impulsar en colaboración co Clúster da Construción e coa Fundación Galicia Constrúe. "As empresas licitadoras deberán incorporar unha porcentaxe mínima destas técnicas e a súa utilización terá un peso de ata o 25 % na valoración das ofertas", detallou.
Outras promocións en marcha en Santiago
Durante a súa intervención, Martínez Allegue repasou outras actuacións impulsadas pola Xunta en Santiago, entre elas as promocións do Castiñeiriño e Lamas de Abade, "a punto de rematarse", os aloxamentos xuvenís para menores de 36 anos en Xoán XXIII, as 36 vivendas previstas en Volta do Castro, o concurso de ideas do Salgueiriño e o proxecto de interese autonómico de Mallou, que prevé a construción de máis de 3.000 vivendas, das que o 80 % serán públicas.
Cambios no accesó a vivenda protexida
A conselleira insistiu en que “é imprescindible a colaboración entre administracións e contando sempre co sector” para incrementar a oferta residencial e anunciou ademais cambios nos requisitos de acceso á vivenda protexida. Entre as medidas previstas figura o aumento do límite máximo de ingresos para facilitar a incorporación dun maior número de familias. Tamén avanzou que, nas vivendas que se adxudiquen en réxime de alugueiro, un mínimo do 40 % reservarase para menores de 36 anos, mentres que nas promocións en réxime de compra o 30 % será para menores de 36 anos e outro 30 % para persoas de entre 36 e 45 anos con fillos ao seu cargo.
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