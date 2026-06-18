O Son do Camiño empieza este jueves con «42.000 personas» y Katy Perry y Dani Martin como estrellas

«Estamos cerca de llegar ya a las 42.000 personas para la primera jornada», así informaba ayer a pregunta de EL CORREO GALLEGO la organización del O Son do Camiño sobre la previsión de público para este jueves, primer día de las tres jornadas seguidas de música en Santiago que ofrece este festival en el Auditorio del Monte do Gozo.

Katy Perry y Dani Martín

El gran reclamo de hoy jueves en O Son do Camiño es la cantante estadounidense de pop Katy Perry, a las 23.30 horas. Tras actuar en la apertura del Mundial de Fútbol en EEUU, ya suma 88 millones de oyentes al mes en Spotify gracias a hits como "Roar" y abre en Compostela su gira estival de festivales (el sábado va al Rock in Rio de Lisboa).

La otra estrella de este primer día del O Son do Camiño es el madrileño Dani Martín, líder en su día de El Canto del Loco con hits como "Zaparillas" o "Cero" (actúa a 21.30 h.). A ambas citas se suma el punto de morbo que tiene ver a las 19.20 h. a Leire Martínez cantando temas de su primer disco en solitario («Historias de Aquella Niña») y de su etapa en la Oreja de Van Gogh, grupo donde estuvo 17 años (hace dos en O Son do Camiño) y que ahora gira de nuevo con Amaia Montero como vocalista.

Galicia presente, de Habló Pablo a Carlos Áres

Además, actúan el rapero lucense Habló Pablo (16.55 h.; con As Lembranzas como invitadas), los británicos The Molotovs (17:30 h.; dúo del que nos hablan muy bien y que bebe de The Jam y The Who), Barry B ( 19.20 h.; burgalés que llenó en 2025 la sala Capitol con su mezcla de pop y urbana), el coruñés 20 Carlos Ares (20:20 h.; tiene 30 actuaciones de aquí a octubre con su disco «La boca del lobo» y un pop folk que irradia frescura). Y en el escenario de electrónica: a las 19 h., Aida Blanco; a las 20.30 h., Supergloss; a las 22 h., Bárbara Lago; a las 23.30 h., MCR-T y a las 01 h., Dj Gigola. Hay bus lanzadera desde la Cidade da Cultura y desde la Intermodal.

Alta ocupación hotelera

El festival O Son do Camiño 2026 junta a «1.500 personas» trabajando de forma directa, con un 40 % de asistentes llegados desde fuera de Galicia y un 85 % o 90 % de ocupación hotelera para sus tres jornadas según estimaciones de Unión Hotelera de Compostela. Ayer aún quedaban algunas entradas para este jueves (87 €) y para el sábado (67 €) tras el sold out para el viernes 19 (día de Linkin Park). En total, hay 43 actuaciones previstas a lo largo de tres días, repartidas en tres escenarios, con 11 horas de música por jornada y previsión de clima veraniego, según Meteogalicia.

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Apoyo de la Xunta como pilar del turismo

«Na Xunta de Galicia levamos tempo facendo unha forte aposta polo turismo de festivais, que serven como motor económico e turístico da comunidade», señalan desde el Gobierno autonómico a pregunta de este diario sobre la estrategia de Turismo de Galicia, que incluye a O Son do Camiño como pilar de su estrategia. La Xunta de Galicia dedica «3,1 millones de euros» a apoyar O Son do Camiño, festival organizado por las promotoras gallegas Esmerarte y Bring The Noise. Aparte del impulso de la Xunta, Galicia Calidade y Xacobeo 2027, tiene por patrocinador principal a Estrella de Galicia.