O Son do Camiño empieza con guiño a Bowie gracias a The Molotovs

Santiago arde ya a nivel de climatología y de música con el inicio este jueves del maratón musical del O Son do Camiño 2026, que prevé recibir a una media de 40.000 personas por día en el Monte do Gozo, hoy jueves 18 de junio, mañana viernes 19 y el sábado 20.

A las 16.54 horas suena el piano de Charlie De Cora que inicia un tema de Habló Pablo que abre el festival con una letra de rap que alude a Rosalía de Castro y Baggio. El músico lucense ofrece luego un track más festivo "Jerga Gallega" con As Lembranzas y guiños a "Bailaches Carolina" para gritar desde el escenario: "Esto es una fiesta y vamos a pasarlo bien".

Luego Habló Pablo dio paso a un corte de fraseo sereno antes del guiño futbolero de "Locura en la grada" para reivindicar "el fútbol de antes", paso previo a un regreso de As Lembranzas y un tema folk encadenado con un aplaudido rap pop latino " para bailar" alrededor de una letra con cita a Sebastián Yatra.Y en el tramo final, ofreció la canción que da título al disco lanzado en 2025: "No soy nadie, pero soy yo" para hacer "un ejercicio de autoafirmación colectiva", dijo antes de ofrecer un corte sobre la emigración gallega.

El cierre lo puso la enérgica "Monstruo" y una declaración de principios titulada "Livertaz" (literal) porque "en tiempos de guerra necesitamos canciones de paz"... Generando ese "ruido" cómplice solicitado entre cada tema por este rapero gallego en alza.

Y al minuto, en la mitad izquierda del gran doble escenario, aparecen The Molotovs, grupo de alma sixty en fondo y forma con temas como "Today’s Gonna Be Our Day" para gozo de fans del pop rock británico tipo The Jam, con el cantante vestido al estilo del Paul Weller juvenil y la bajista con melena a lo Debbie Harry. Y en su guiño revival, destacó su tributo a ese David Bowie que tenía previsto actuar en 2004 en Santiago (problemas de salud lo impidieron entonces y fue suplido por un Lou Reed que naufragó).

Así, del Duque, The Molotovs hicieron ayer "Suffagatte City", parte del inicio de un primer día del O Son do Camiño 2026 cuya jornada tiene por estrellas a Dani Martín, a las 21.30 horas y a Katty Perry a las 23.30 h. La cantante estadounidense es el gran reclamo del festival compostelano, de quien más camisetas se ven entre el público, solo superada por las camisetas de la selección española de fútbol, ejemplo de que el Mundial late en todas partes.