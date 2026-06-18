Olalla Sendón, Leonardo Padura, Gueorgui Gospodínov, Daniel Kehlmann y Gaël Faye, finalistas del XX premio Novela Europea Casino de Santiago

La escritora gallega Olalla Sendón, junto con el cubano Leonardo Padura, el búlgaro Gueorgui Gospodínov, el austro-alemán Daniel Kehlmann y el franco-ruandés Gaël Faye son los finalistas de la XX edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago.

Sendón, originaria de Ourense, es autora de la novela 'A casa grande', publicada por la editorial Xerais, que narra el reencuentro en la casa familiar de tres hermanos (Estela, Marcos e Paulina), tras fallecer su madre, y la manera que deben gestionar la herencia, sus lazos y sus emociones.

Otra finalista es la novela 'Morir en la arena', de Padura, publicada por Tusquets, sobre un caso real de un parricidio y que el gran escritor cubano aprovecha para retratar una generación que creció con la revolución y que, al alcanzar la jubilación, sufre las dificultades de los cortes de suministro eléctrico, la carestía extrema y una falta absoluta falta de perspectivas de futuro por la grave crisis e económica que atraviesa el país.

El jardinero y la muerte'

También figura entre las finalistas la obra 'El jardinero y la muerte', de Gospodinovde, publicada por la editora Impedimenta, y que narra el proceso en que debe acompañar a su padre enfermo hasta su último respiro, aunque como conocedor de la naturaleza y los ciclos de la naturaleza, recurre a la metáfora de la herencia del fruto de los que sembraron.

La novela 'El director', de Kehlmann, de la editorial Random House, narra la historia del gran cineasta austríaco Georg Pabst, que acabó trabajando para el régimen nazi, y analiza la manera en que muchos profesionales, frente a la amenaza y el terror, acabaron colaborando y haciendo concesiones.

Por último, 'El jacarandá', de Faye, publicado por Salamandra, narra la historia de un niño, Milan, que crece en Francia marcado por el silencio de su madre ruandesa respecto a su pasado en uno de los peores genocidios de finales del siglo XX en un país con voluntad de dialogar y que acaba visitando varias veces.

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Tras dar a conocer el fallo del jurado, el presidente de la Asociación Cultural Casino de Santiago, Ubaldo Rueda, insistió "na aposta da Asociación por unha Europa forte que vaia de Compostela a Moscova e que co Xacobeo 2027 poida dar un salto cualitativo nesta XX edición". Además, agradeció "a colaboración de todas as entidades que apoian este proxecto", "de maneira moi especial", dijo, "o apoio do secretario xeral da Lingua, Valentín García, do Concello de Santiago desde a Biblioteca Saramago, do Corte Inglés, da cadea de librarías Santos Ochoa e das Bibliotecas da Xunta".