Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Parking IntermodalGusano soldadoFallece Maruxa BarralPonte CaldelasO Son do Camiño
instagram

Raxoi abre o prazo de solicitude das axudas para o fomento da igualdade

O programa está dotado con 30.000 euros e a subvención máxima por entidade establécese en 2.800 euros

A Alameda de Santiago, iluminada coas cores do arco da vella

A Alameda de Santiago, iluminada coas cores do arco da vella / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Santiago

O Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña publicou este mércores a convocatoria de subvencións destinadas ao fomento de programas e actividades a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes, das persoas do colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual e queer (LGBTIQ+) e da prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 2026 do Concello de Santiago.

A convocatoria está dotada con 30.000 euros e a subvención máxima por entidade establécese en 2.800 euros. Poden concorrer a estas axudas entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro municipal de asociacións e que desenvolvan as súas actividades principalmente en Compostela.

O prazo para presentar a solicitude é de 15 días naturais, contados a partir deste xoves, o día seguinte á publicación da convocatoria. As actividades subvencionables terán que ser realizadas entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro.

Noticias relacionadas y más

Liñas de actuación

As axudas contemplan tres liñas de actuación: apoiar iniciativas que promovan a igualdade de xénero e de oportunidades entre mulleres e homes; dar soporte a actividades que promovan a igualdade de trato, a non discriminación e a garantía dos dereitos das persoas do colectivo LGBTIQ+; e impulsar accións orientadas a avanzar cara a un municipio libre de violencias machistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La propuesta que vuelve a poner en el foco la visita del Papa a Santiago: León XIV deja en el aire su presencia en 2027
  2. El outlet Área Central de Santiago alarga este viernes su hora de cierre para convertirse en una 'Jungla' con descuentos del 50%
  3. Hallan el cadáver de una mujer en la huerta de la vecina de la rúa das Hortas que desapareció el jueves
  4. Raxoi paraliza una obra ilegal frente al parque de Bonaval: 'Habéis roto un trozo de historia
  5. Crónica social compostelana | Reunión de cuatro generaciones de la familia Rúa
  6. El Concello de Santiago ordena el cierre de las oficinas de la Unión de Artesanos
  7. La expropiación de terrenos para construir 3.609 viviendas en el Ensanche Norte de Santiago llegará a un máximo de 12 euros el metro cuadrado
  8. La Xunta edificará las primeras viviendas públicas de Santiago con técnica industrial: 7 millones para 34 pisos en Santa Marta

O festival Ateneo Barroco anuncia os seus novos concertos e saca os seus abonos este venres

O festival Ateneo Barroco anuncia os seus novos concertos e saca os seus abonos este venres

El rapero gallego que abre O Son do Camiño: «Nuestro vídeo en Santiago fue viral»

El rapero gallego que abre O Son do Camiño: «Nuestro vídeo en Santiago fue viral»

Sacar los músculos al sol por una buena causa

O Son do Camiño empieza este jueves con «42.000 personas» y Katy Perry y Dani Martin como estrellas

O Son do Camiño empieza este jueves con «42.000 personas» y Katy Perry y Dani Martin como estrellas

Raxoi abre o prazo de solicitude das axudas para o fomento da igualdade

Raxoi abre o prazo de solicitude das axudas para o fomento da igualdade

Abal critica o plan de vivenda do goberno de Santiago: "É un brinde ao sol"

Abal critica o plan de vivenda do goberno de Santiago: "É un brinde ao sol"

Verea reclama reforzar os lazos de Santiago con Portugal

Cierra Labadía Petramora, la tienda que acercó a Santiago productos gourmet del campo a precios asequibles

Cierra Labadía Petramora, la tienda que acercó a Santiago productos gourmet del campo a precios asequibles
Tracking Pixel Contents