Raxoi abre o prazo de solicitude das axudas para o fomento da igualdade
O programa está dotado con 30.000 euros e a subvención máxima por entidade establécese en 2.800 euros
O Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña publicou este mércores a convocatoria de subvencións destinadas ao fomento de programas e actividades a favor da igualdade efectiva entre mulleres e homes, das persoas do colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, intersexual e queer (LGBTIQ+) e da prevención e loita contra as violencias machistas para o ano 2026 do Concello de Santiago.
A convocatoria está dotada con 30.000 euros e a subvención máxima por entidade establécese en 2.800 euros. Poden concorrer a estas axudas entidades sen ánimo de lucro inscritas no Rexistro municipal de asociacións e que desenvolvan as súas actividades principalmente en Compostela.
O prazo para presentar a solicitude é de 15 días naturais, contados a partir deste xoves, o día seguinte á publicación da convocatoria. As actividades subvencionables terán que ser realizadas entre o 1 de xaneiro e o 30 de setembro.
Liñas de actuación
As axudas contemplan tres liñas de actuación: apoiar iniciativas que promovan a igualdade de xénero e de oportunidades entre mulleres e homes; dar soporte a actividades que promovan a igualdade de trato, a non discriminación e a garantía dos dereitos das persoas do colectivo LGBTIQ+; e impulsar accións orientadas a avanzar cara a un municipio libre de violencias machistas.
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