Sacar los músculos al sol por una buena causa

El Paseo de los Leones de la Alameda compostelana se llenó ayer de alumnos del gimnasio Synergym del Ensanche y de vecinos curiosos. El evento tenía una idea especial: sacar a los socios y a los santiagueses a hacer ejercicio al aire libre y, al mismo tiempo, ayudar con una buena causa, la de la Cruz Roja y su Sorteo de Oro. «Ayudamos a que la gente salga y haga deporte, que pasen un rato ‘guay’ y que, obviamente colaboren con la Cruz Roja, en un evento que es especial para ellos», indicó la encargada de la sede de Synergym del Ensanche compostelano, Angee Daniela Zules Benítez.

Algunos de los vecinos que concurrieron al evento ayer / Antonio Hernández

El proyecto ya se había llevado a cabo en otras ciudades de España, también en colaboración entre el gimnasio y la Cruz Roja. Por la buena acogida que tuvo en el resto del territorio, decidieron traerlo a Compostela. Fue una iniciativa de ayuda mutua. «Al final es una ayuda tanto para la Cruz Roja como para nosotros. Nos ayuda a que la gente se lo pase bien, los socios también disfruten y ya de paso colaboren con una iniciativa buena», señala Zules.

Ayer, entre las 17.00 y las 18.30 horas, los que concurrieron al evento pudieron realizar las clases de zumba y rumble entre los árboles y las flores del corazón de Compostela. «Esperábamos algo positivo, que la gente se lo pase bien, disfrute, que hagan deporte y vengan con quien quieran», comentó la encargada del gimnasio. La promoción de la salud y la solidaridad fueron los principales pilares de esta iniciativa.

Esta no fue la primera colaboración de Synergym con entidades benéficas y del ámbito de la salud, también lo hicieron con asociaciones relacionadas con Cardiología. «Queremos concienciar más a la gente con su salud, por lo que todo este tipo de colaboraciones y ayudas son algo muy positivo», asevera Zules Benítez.

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La recaudación obtenida a través de la venta de los boletos y de las distintas actividades que realizará la Cruz Roja permitirá a la entidad seguir desarrollando proyectos de apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, reforzando su labor social tanto en la provincia de A Coruña como en Santiago de Compostela.