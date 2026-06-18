O Son do Camiño dispara un 31% los viajeros en tren a Santiago

El ferrocarril se consolida como el principal método para llegar y salir de Santiago, aunque no sirva para sellar la Compostelana. La capital gallega lidera por tercer verano consecutivo los ránkings de crecimiento de las reservas en este medio de transporte en nuestro país. La llegada de los trenes Avril en mayo de 2024 y las distintas mejoras en la oferta comercial de Renfe llevaron a la estación de Daniel Rodríguez Castelao a rozar los 4 millones de pasajeros en 2025. Y aunque aún faltan varios años para que la liberalización de la Alta Velocidad llegue a Galicia, sus efectos ya se notan.

Las webs especializadas en el sector constatan un auténtico boom en las reservas hacia la capital gallega en los últimos días. La celebración del festival O Son do Camiño (del jueves 18 al sábado 20) ha disparado un 31% el número de viajeros para llegar al Monte do Gozo en comparación con el mes anterior, del 21 al 24 de mayo. Los datos son de Trainline, plataforma líder en tren y autobús para comparativas de precios.

El principal punto de origen de estos viajero es Madrid gracias a las ocho frecuencias por sentido de las que disfruta al combinar los servicios de Vigo y A Coruña. En total, más de 8.500 plazas por jornada entre los cino AVE y los tres Avlo de bajo coste que conectan con Madrid Chamartín. De esta manera el 64% de los viajeros que han reservado durante los días del festival.

A ellos se sumarán los miles de gallegos que utilizarán el Eje Atlántico y otros abonos recurrentes desde localidades cercanas como Pontevedra, Vilagarcia y Ourense. Según destacan desde la plataforma, «estos datos reflejan el impacto que los grandes eventos culturales tienen sobre la movilidad ferroviaria y consolidan al tren como una de las opciones preferidas para los desplazamientos de media y larga distancia hacia Galicia», añaden.

Líder de todo el verano: sube un 380%

No es la primera vez que desde Trainline destacan el tirón especial de Santiago para este verano. La bajada de precios en corredores como Madrid-Málaga (-52% respecto a 2019) o el Madrid-Barcelona (-44%) gracias a la llegada de competidores como Ouigo e Iryo. Mientras tanto, los tráficos también se disparan hacia el nrote, donde Renfe todavía disfruta del monopolio del corredor.

En ese sentido las búsquedas y reservas contratadas desde y hacia Santiago de Compostela se han incrementado un 380% respecto al año anterior. Y todo ello a las puertas de un año Xacobeo, lo que responde también a que el tren ha logrado ocupar el espacio que Ryanair ha dejado en algunas rutas nacionales como Madrid, Valencia o Alicante. Le siguen entre las más demandadas Pamplona (149%) o León (139%). Otras localidades como Bilbao, San Sebastián o Elche también experimentan aumentos significativos, pero ninguno tan importante como el gallego en términos relativos y absolutos.

Este contexto coincide con un cambio en los hábitos de movilidad, ya que cuatro de cada diez españoles están replanteándose cómo desplazarse estas vacaciones por el elevado coste general de combustibles y vuelos. En ese sentido, tanto Renfe como otros operadores reivindican la alternativa del tren al ser sostenible, a través de electricidad de origen renovable y con una alta eficiencia en costes y tiempos de viaje. Si hay un sector que encabeza este trasvase modal es de los más jovenes, ya que entre los 18 y 29 años la mitad de ellos se considera proclive al cambio frente al 40% de la media nacional.

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Para ello ha resultado clave el éxito del «Verano Joven» que desde esta semana ya permite obtener los códigos para esta edición. Los descuentos alcanzan el 90% en los trenes de Media Distancia y autobuses de larga Distancia para los mejores de 30 años.