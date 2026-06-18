Encontro en Bruxelas
Verea reclama reforzar os lazos de Santiago con Portugal
O líder do PP reivindica un papel «ambicioso» de Santiago no espazo atlántico e lusófono
O líder do PP de Santiago, Borja Verea, defendeu a necesidade de reforzar a proxección internacional de Santiago e de aproveitar mellor as oportunidades que ofrece a relación histórica, cultural e lingüística entre Galicia e Portugal para atraer talento, investimento e actividade económica.
Durante unha conversa mantida en Bruxelas coa eurodeputada portuguesa Ana Miguel Pedro, Verea destacou o potencial de cooperación existente entre Galicia e o norte de Portugal en ámbitos estratéxicos como a innovación, a universidade, a biotecnoloxía ou a captación de talento.
«Santiago é unha cidade aberta ao mundo e debe aproveitar moito mellor a súa posición internacional e a súa conexión natural con Portugal para xerar novas oportunidades», afirmou.
Espazo de colaboración
Neste sentido, considerou que Galicia e o norte de Portugal conforman un dos espazos de colaboración máis dinámicos da fachada atlántica europea e defendeu que Santiago «debe aspirar a desempeñar un papel máis relevante nesa realidade compartida».
«Entre Galicia e Portugal hai moito máis ca unha fronteira. Hai unha relación histórica, cultural e humana que debemos converter tamén nunha oportunidade de futuro para Santiago», sinalou. Finalmente, defendeu que a cidade debe actuar con «máis ambición» no ámbito internacional e aproveitar mellor a súa posición para impulsar novas oportunidades económicas, culturais e académicas.
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