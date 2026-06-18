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Encontro en Bruxelas

Verea reclama reforzar os lazos de Santiago con Portugal

O líder do PP reivindica un papel «ambicioso» de Santiago no espazo atlántico e lusófono

Borja Verea e Ana Miguel Pedro

Borja Verea e Ana Miguel Pedro / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

O líder do PP de Santiago, Borja Verea, defendeu a necesidade de reforzar a proxección internacional de Santiago e de aproveitar mellor as oportunidades que ofrece a relación histórica, cultural e lingüística entre Galicia e Portugal para atraer talento, investimento e actividade económica.

Durante unha conversa mantida en Bruxelas coa eurodeputada portuguesa Ana Miguel Pedro, Verea destacou o potencial de cooperación existente entre Galicia e o norte de Portugal en ámbitos estratéxicos como a innovación, a universidade, a biotecnoloxía ou a captación de talento.

«Santiago é unha cidade aberta ao mundo e debe aproveitar moito mellor a súa posición internacional e a súa conexión natural con Portugal para xerar novas oportunidades», afirmou.

Espazo de colaboración

Neste sentido, considerou que Galicia e o norte de Portugal conforman un dos espazos de colaboración máis dinámicos da fachada atlántica europea e defendeu que Santiago «debe aspirar a desempeñar un papel máis relevante nesa realidade compartida».

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«Entre Galicia e Portugal hai moito máis ca unha fronteira. Hai unha relación histórica, cultural e humana que debemos converter tamén nunha oportunidade de futuro para Santiago», sinalou. Finalmente, defendeu que a cidade debe actuar con «máis ambición» no ámbito internacional e aproveitar mellor a súa posición para impulsar novas oportunidades económicas, culturais e académicas.

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