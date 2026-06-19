La apertura de un nuevo local de ocio nocturno en Santiago pone en pie de guerra a los vecinos de un edificio del Ensanche

El debate sobre la inseguridad y el ruido, abierto desde hace meses en diferentes barrios de Santiago debido los altercados que generan en la vía pública los clientes de algunos locales de ocio nocturno, suma este jueves un nuevo capítulo en el Ensanche compostelano. Esta vez la preocupación ha saltado entre los residentes del edificio número 1 de la rúa Fernando III o Santo, que acaban de enterarse de que en el bajo que ocupó en su día la cervecería y vinoteca Galopín, los propietarios del The Capital Latin Bar preparan la apertura de un nuevo negocio.

Una información que confirman a EL CORREO GALLEGO desde la Asociación de Vecinos del Ensanche Raigame, y cuyo portavoz, Xosé Manuel Durán, explica a este diario que los vecinos del edificio temen las posibles consecuencias que pueda traer esta nueva apertura. "Ya están de uñas y temen que generará conflictos de madrugada", comenta Durán. Añade que desde la comunidad de vecinos del edificio, "nos han pedido ayuda para pedir a las autoridades que controlen que la calle no se convierta en una extensión del local sin ningún tipo de control".

Imagen de la calle Fernando III O Santo, donde los propietarios de The Capital proyectan abrir un nuevo local de ocio nocturno / David Suárez

El problema no es el local

Tal y como explican desde Raigame, el problema no es el local, puesto que el antiguo Galopín "tiene todos los papeles en regla y está insonorizado". El miedo de los residentes de este inmueble del centro de Santiago viene dado, según su portavoz, "de la inacción por parte de las autoridades a la hora de controlar la vía pública en horario nocturno, que se refleja en el aumento de peleas y actos violentos en las calles del centro de la capital de Galicia durante los últimos meses".

Cedido

Cuando no es en un sitio... es en otro

El nuevo negocio que Raigame dice que los propietarios de The Capital van a abrir en Fernando III o Santo, se une a una larga lista de locales vinculados al ocio nocturno que ya existen en el Ensanche y cuyos clientes, "tienden generan ruido y protagonizan incidentes a altas horas de la madrugada al salir de ellos", expone Durán.

Unos altercados que el portavoz de la plataforma vecinal del Ensanche apunta que se producen cada semana: "Ya estamos de vuelta y media de todo lo que está pasando. Está el TNT, el Stilo, La Grandota, Vanitas, Gabanna, Blaster o el Bunker, que acaba de abrir en la calle de A Rosa. Cuando no es en un sitio... es en otro", afirma.

Café bar El Bunker, recientemente abierto en la rúa da Rosa, en el Ensanche de Santiago / David Suárez

Alertan sobre un creciente sentimiento antiimigración en Santiago

Asimismo, desde Raigame apuntan que debido a "la dejación de funciones de las autoridades a la hora de controlar la vía pública", se está creando "un ambiente racista por cuatro descerebrados cuando no es así". Por ello, insisten en que las peleas y actos incívicos protagonizados por estos, en vez de facilitar la integración de personas extranjeras que vienen a establecerse en Santiago y a contribuir a su desarrollo, "están siendo aprovechados como argumentos por partidos políticos de extrema derecha", concluye.