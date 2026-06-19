Una campaña de Salseo USC busca ayudar a Aurita tras la riada que arrasó la aldea de Bouza, en Viana do Bolo

Casas inundadas, carreteras cortadas y coches destrozados. Son los efectos de la tremenda riada que este miércoles arrasó la aldea de Bouza, en el municipio ourensano de Viana do Bolo, después de las fuertes precipitaciones de una tormenta que arrastró toneladas de piedras y lodo sin control monte abajo por la pérdida de barreras naturales tras la ola de incendios forestales del pasado verano.

Una de las víctimas de esta catástrofe y que ha perdido todo es Aurita, una señora mayor residente en Bouza y que tiene un hijo que depende de una silla de ruedas para moverse. Este jueves el programa de la TVG 'O Termómetro', se desplazaba a la zona cero y entrevistaba a esta mujer, que después del enorme 'palo' que supone haber perdido todo, pedía ayuda entre lágrimas para poder volver a la normalidad lo antes posible.

Escombros, lodo y devastación a la aldea de Bouza / Brevebretema

"Espero que me axuden en algo, porque foi moito diñeiro o que se foi". Son las primeras del mensaje de socorro de esta anciana, que también explicó que su hijo ha tenido que mudarse temporalmente a casa de una prima ante el estado en el que ha quedado su vivienda en la aldea de Bouza: "Meu fillo está nunha silla de rodas das dúas pernas, non pode andar nin nada, e tanto que fixo el agora, puxo a plataforma e todo para poder saír a calle e agora está na casa dunha prima, nin aquí pode estar", relató.

Las redes sociales se movilizan para ayudarla

Las imágenes y las palabras de Aurita en la TVG no han pasado desapercibidas tras ser compartidas por el programa en las redes sociales. Poco después de ser publicadas, la popular cuenta compostelana de Instagram Salseo USC, se hacía eco de ellas y movilizaba a su comunidad con el fin de ayudar a esta mujer.

"Todo el mundo que esté dispuesto a ayudar a esta señora que pulse el botón". Es la frase que acompaña a una storie subida en el perfil de Salseo y que en apenas 10 minutos generó más de 500 reacciones.

Ante la gran acogida de la iniciativa, los gestores del perfil han comenzado una recogida de fondos después de conseguir contactar, gracias al programa, con Aurita: "Nos hemos puesto en contacto con @otermometro.tvg para dar con el contacto de Aurita o algún familiar, miraremos una página fiable para poder hacer donaciones y ayudar a esta familia", explicaron.

La recaudación solidaria ya está en marcha

Sin dejar pasar un momento, la colecta solidaria para tratar de ayuda a Aurita y a su hijo ya se puso en marcha este jueves. Pasadas las 22:00 horas, y a través de la página www.gofundme.com, Salseo USC puso a disposición de todo el que quiera este enlace a la web que intenta juntar 4.500 euros: "Acabamos de hacer un crowfunding para poder ayudar a Aurita, quien quiera/pueda donar ya sabe", anunciaron a sus miles de seguidores.

Este viernes, por el momento, parece que el objetivo de la recaudación es perfectamente conseguible, ya que pasadas las 13:30 horas, el montante que figura en el contador es de 1083 euros, un 25% de la cifra que se intenta juntar.