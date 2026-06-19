El hospital de Conxo pone en marcha su nuevo sistema de climatización

Con la progresiva puesta en marcha del nuevo sistema de climatización del Hospital Médico Quirúrgico de Conxo, el centro sanitario verá mejoradas las condiciones ambientales y el confort térmico en las áreas asistenciales y de trabajo del propio centro.

La actuación, impulsada por la Consellería de Sanidade con una inversión de más de 1,3 millones de euros, pretende dar respuesta al incremento de las temperaturas de los últimos años. De hecho, desde la propia área sanitaria compostelana recuerdan que el trimestre entre junio y agosto fue el más cálido de la serie histórica desde 1961 en Galicia, según un informe de Meteogalicia.

Los trabajos desarrollados en Conxo se llevaron a cabo en el edificio de hospitalización, al ser la zona más afectada por los problemas de sobrecalentamiento. Comenzaron el año pasado dentro de un complejo proceso técnico, en el que hubo que desmontar los falsos techos, habitación por habitación, para poder instalar las nuevas redes de distribución y los equipos necesarios para garantizar una climatización eficiente y adaptada a las necesidades del inmueble. Además, las 19 unidades exteriores de los equipos de climatización se situaron en los tejados.

De forma gradual

El hospital de Santiago inicia la fase de puesta en funcionamiento gradual de los distintos elementos con un ritmo que vendrá marcado por la ocupación del centro.

Durante este proceso se realizarán los ajustes necesarios, además de verificar el comportamiento de la instalación en condiciones reales de uso antes de entrar en plena operatividad.

Gracias a esta iniciativa, el hospital de Conxo tendrá por primera vez una climatización integral, capacitada para dar respuesta a los problemas de temperatura detectados en los últimos años y para garantizar unas mejores condiciones de bienestar y confort durante todo el año, tanto a las personas hospitalizadas, como a los usuarios del centro y a los profesionales que prestan su servicio en él.

Mejoras asistenciales y de habitabilidad

En palabras de Ángel Facio, gerente del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza, esta actuación «supón unha mellora moi importante para un edificio con características construtivas singulares e que viña presentando dificultades para manter unhas condicións térmicas axeitadas durante os períodos de máis calor».

Tras poner en valor el esfuerzo inversor por parte de Sanidade, destacó también que «seguimos avanzando na mellora dos nosos centros sanitarios, tanto desde o punto de vista asistencial como das condicións de habitabilidade e confort, porque entendemos que ambas cuestións son fundamentais para ofrecer unha atención sanitaria de calidade».

A esta actuación se suman las obras de mejora que se están llevando a cabo en el Psiquiátrico de Conxo, la reforma integral del próximo centro de salud y dispositivos de salud mental de Conxo, con una inversión de 5,8 millones por parte de la Xunta y la previsión de que estén a finales de verano.