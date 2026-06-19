Hallan el cadáver de un hombre en el interior de una de las casetas de obra instaladas en las Urxencias del CHUS, en Santiago

Nuevo hallazgo de un hombre muerto este viernes en Santiago. El suceso ha vuelto a ocurrir en el entorno del barrio de Santa Marta, después de que el pasado 28 de mayo un toxicómano falleciera a causa de una posible sobredosis en la llamada 'Casa de la palmera', una vivienda conocida y etiquetada como un 'narcopiso'.

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, el cadáver ha sido encontrado en el interior de una de las casetas de obra que utilizan los trabajadores que están remodelando la salida de las Urxencias del CHUS, una zona contigua a la parte trasera de O Banco do Pobre.

El cadáver ha sido hallado en una de las casetas de las obras que remodelan las salida de las Urxencias del CHUS, una zona contigua al Banco do Pobre / Antonio Hernández

Fuentes de la Policía Nacional y del Concello de Santiago consultadas por este diario confirman la aparición de un varón muerto en el lugar, y apuntan a que se trataría de un indigente. Por el momento, la Policía dejan en el aire que pudiera tratarse de un posible consumidor que haya sufrido una sobredosis, y no pueden confirmar las causas de la muerte hasta que se le practique la autopsia al cadáver.

Un lugar frecuentado por los toxicómanos

Tras confirmarse el hallazgo de este hombre fallecido, desde la plataforma vecinal Santa Marta Segura vuelven a poner el foco sobre O Banco do Pobre. Según su portavoz, el lugar donde ha sido hallada la víctima sería un punto de encuentro frecuentado por toxicómanos para consumir sus dosis, por lo que piden a las autoridades que esclarezcan cuanto antes el motivo de esta muerte en Santiago.