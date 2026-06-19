«El Hyundai Inster conecta con la nueva movilidad urbana y la Generación Z»

Hyundai Hyupersa está presente en O Son do Camiño, uno de los festivales más importantes del país. ¿Qué supone para la marca participar en un evento de estas características?

Para Hyupersa, estar presente en O Son do Camiño es mucho más que una acción de visibilidad. Es una oportunidad para conectar con miles de personas en un entorno donde las emociones, la música y las experiencias compartidas son protagonistas. Creemos que las marcas deben formar parte de los momentos que importan a las personas y este festival representa precisamente eso: encuentro, disfrute y conexión.

¿Qué importancia tiene hoy en día esa conexión entre marca y público?

Es fundamental. Los consumidores ya no buscan únicamente productos o servicios; buscan marcas con las que identificarse y que formen parte de su estilo de vida. En Hyundai trabajamos para crear experiencias que generen cercanía y confianza. Estar en espacios como O Son do Camiño, en Santiago, nos permite interactuar de una manera más natural y auténtica con nuestro público, escucharlo y compartir valores comunes.

Uno de los modelos con protagonismo en el festival es el Hyundai Inster. ¿Qué representa este vehículo dentro de la gama Hyundai?

El Hyundai Inster representa una nueva forma de entender la movilidad urbana. Es un vehículo 100% eléctrico, compacto, práctico y con una personalidad muy marcada. Está pensado para quienes buscan eficiencia y sostenibilidad sin renunciar al diseño ni a la tecnología. Es un coche que encaja perfectamente con los nuevos hábitos de movilidad de las ciudades.

Se habla mucho del Hyundai Inster como un modelo especialmente atractivo para la Generación Z. ¿Por qué?

Porque responde a muchas de las inquietudes de las nuevas generaciones. Tiene un diseño fresco y diferente, incorpora tecnología intuitiva y conectividad avanzada, y apuesta por una movilidad más sostenible. La Generación Z valora la autenticidad, la innovación y el compromiso con el entorno, y creemos que el Inster refleja muy bien esos valores. Es un vehículo urbano, versátil y pensado para un estilo de vida dinámico.

¿Cómo ha reaccionado el público del festival al descubrir el modelo?

La acogida ha sido muy positiva. Muchas personas se han acercado para conocerlo de cerca, interesándose por su diseño, sus prestaciones y sus posibilidades para el día a día. Este tipo de eventos nos permite mostrar el vehículo en un contexto diferente al de un concesionario tradicional y eso genera conversaciones muy interesantes con potenciales clientes. Además, en esta edición, hemos convertido el interior del nuevo Hyundai en un fotomatón, creando conexiones a largo plazo con los asistentes ya que serán fotos que podrán llevarse y colgar en sus casas. De esta manera no solo impactamos en el momento del evento sino posteriormente en sus hogares.

¿Qué papel desempeña Hyupersa dentro de la presencia de Hyundai en Galicia?

Hyupersa es el concesionario oficial Hyundai de referencia en distintas zonas de Galicia y ahora también en Valladolid y nuestro objetivo es acercar la marca a la mayor cantidad de gente, ofreciendo un servicio cercano, profesional y de confianza. Contamos con una amplia implantación territorial que nos permite estar al lado de nuestros clientes, acompañándolos tanto en la compra como en todo el proceso posterior.

¿Por qué es importante para una marca como Hyundai contar con una red sólida de concesionarios oficiales?

Porque la experiencia del cliente no termina cuando se elige un vehículo. La atención, el asesoramiento y el servicio posventa son aspectos fundamentales. Los concesionarios oficiales somos el punto de contacto directo con el cliente y trabajamos para garantizar que esa experiencia esté a la altura de los estándares de calidad de Hyundai.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a quienes han descubierto Hyundai en O Son do Camiño?

Que sigan acercándose a conocer la marca y nuestras novedades. Hyundai está viviendo un momento apasionante, con una apuesta muy fuerte por la innovación, la electrificación y la movilidad del futuro. Y desde Hyupersa estaremos encantados de acompañarlos para que encuentren la solución que mejor se adapte a sus necesidades.