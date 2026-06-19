El indie de Corella y la urbana de D Valentino avivan el segundo día del O Son do Camiño

A las 16.45 horas de este viernes en O Son do Camiño unas 200 adolescentes (algunas peinándose mutuamente) esperan a la izquierda del foso al canario-levantino D Valentino (ofrece urbana); a la derecha medio millar de personas de 20 a 40 años escuchan a Corella, cuarteto británico indie pop rock que abren con "Come around" su set del Monte do Gozo.

Corella suman 10 años de carrera y ante tanto sol como luce esta semana en Santiago, dicen: "Somos de Manchester y allí no hay un tiempo tan hermoso como este". Ante un público algo indiferente, logran algunos aplausos con "Lady Messiah", hecha de un pop más luminoso que el resto de su set list, que a la media hora de show tiene tanta gente delante como esa que espera a D Valentino.

El barbilampiño artista empieza con el arembi de "Llegan los 0:s", mostrando dicción floja, solo en escena, con la instrumental pregrabada, el autotune mejora el segundo tema, "Vuelve". Sale "Dani", guitarra acústica que le acompaña en "Voodoo", cuya letra se entiende igual que el arameo.

Primer día de O Son do Camiño. ¡Búscate! / Jesús Prieto

Sigue con "Como te amo yo", corte casi chill out que frasea sentado con apoyo extra de un saxo. De estilo desgarbado y flow perezoso, suelta luego una cumbia... Y al rato dice: "Esta va para vosotros, gracias por ayudarme a salir del pozo", para luego entonar "Entre la luna y yo", donde pone más y mejor garganta. Al sonar "Platamelón", grabado con 17beats el foso, ya casi lleno se anima con coros al estribillo ("Me enamoré de ese culo, creía que era un ángel y era una scort"), tras ello medio minuto de silencio permite que vuelva el guitarrista (ahora con la eléctrica) y va a más con dos cortes románticos de identificacion teenager "Adrenalina" y "Heartbreaker" (muy coreada pero nada bailada ya que se trata de una actuación de tempo lounge). Acaba con "Todo o nada" (brillante), "Mikasa" (floja), la reguetonera "(otra)noche +" ("No lleva Moschino, ella es más de valentino") y la celebrada "Why" que genera karaoke en diez metros a la redonda, igual que en "Pretty gyal", reguetón que sella un bolo de menos a más. "Galicia os quiero, estaré de nuevo aquí muy pronto", dice al irse.

Segunda jornada de O Son do Camiño / Jesús Prieto

Hoobastank, banda estadounidense de rock alternativo formada en 1994, toma el relevo hacia 18.20 h. con la rudeza por bandera en cortes iniciales como "Born to lead" ante un público donde se ven varias camisetas de Linkin Park (la estrella nocturna del sábado) y del Resurrection Fest de Viveiro (Lugo). "Hoy tocan Linkin Park y nosotros también les queremos ver... ", dice el cantante del grupo americano.

Este viernes 19 de junio (primer día para el que se agotaron abonos y entradas desde hace días) actúan además: Linkin Park, Biffy Clyro,, Sexy Zebras, Niña Polaca, The Bloody Betroots Dj Set, Carlita, Caste, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules y Viviana Casanova, y el sábado 20: Dj Snake, Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Afrojack, Sen Senra, MVRK, Dorian, Carlangas, Ortiga, Sarria, ego Martín, Li/Lu, Patrick Mason b2b Haai, Perel y Tout Sander.