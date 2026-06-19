Raxoi admite su profunda preocupación por la marcha de las obras en García Lorca

Lejos de disipar dudas sobre el estado de las obras en la rúa García Lorca, la reunión mantenida este miércoles entre el Concello y los vecinos con representantes de la empresa adjudicataria no ha hecho sino aumentar la incertidumbre sobre una reurbanización que lleva paralizada desde el mes de enero, cuando hubo que suspenderlas al aparecer un tubo de fibrocemento cubierto por el hormigón.

Una incertidumbre que preocupa al Concello de Santiago, tal y como admitía esta mañana en rueda de prensa la propia alcaldesa, Goretti San Martín, quien señalaba que "compartimos esa preocupación coa veciñanza" sobre el estado de dichas obras, y más tras haberle trasladado la adjudicataria que aunque mantienen el plazo de finalización para el 22 de abril del próximo año, "alega que reactivará a obra en setembro porque non ten persoal suficiente".

Recursos legales

Ante esta situación, la regidora se ha comprometido "seguir estando moi enriba con todos os medios posibles para que a obra se execute en prazo", y no ha descartado recurrir a todos los procedimientos legales que estén en su mano para acabar con la parálisis en la que se encuentra la reurbanización de esta calle de Santiago.

Ha insistido en pedir disculpas por las molestias que esta situación provoca a los vecinos ante "a falta de seriedade dalgunhas empresas".

Tras recordar los sucesivos pasos que se han ido dando desde Raxoi para intentar solucionar el problema y considerar que "a empresa demorou este proceso", ha señalado que están examinando el plan de trabajo presentado esta semana para ver si es compatible con un fin de obras en la fecha fijada.

Información a los vecinos

Interrogada sobre si la empresa había manifestado su intención de desistir de ejecutar el proyecto, Goretti Sanmartín ha dicho que al contrario, que "eles entenden que as obras poden acabar perfectamente nese prazo retomando os traballos en setembro, que é o que nos acaban de trasladar", si bien desde el Concello y los propios vecinos les han transmitido su deseo de que se pueda adelantar ese reinicio cuanto antes.

La regidora municipal se ha comprometido a estar vigilante en todo momento y a mantener informados a los vecinos sobre el estado de las obras, y ha recalcado su intención de recurrir a todos los procedimientos legales para conseguirlo si fuera necesario.