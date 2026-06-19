Santiago arrancará el verano con temperaturas que rondarán los 35 grados durante varios días

A falta de que los registros de los termómetros confirmen la que podría ser la primera ola de calor del verano en Santiago, lo cierto es que todo apunta a que la ciudad vivirá durante los próximos días una consecución de temperaturas elevadas, especialmente a partir del domingo con la llegada de una masa de aire cálido procedente del Norte de África.

Temperaturas máximas que se situarán entre los 30 y los 36 grados del próximo martes y que, coincidiendo con la festividad de San Juan, podrían rondar los 42 grados el miércoles, según apuntan los modelos numéricos de la Agencia Estatal de Meteorología. No obstante, su delegado en Galicia, Francisco Infante, ve "muy poco probable" alcanzar esos registros en Santiago y subraya que a tantos días vista aún hay "cierta incertidumbre en el pronóstico". Recuerda, en este sentido, que Galicia es como si estuviera en una frontera porque "en la zona del mar las temperaturas suelen estar más suavizadas y, a poco que se mueva la masa de aire hacia el este, no nos afectaría tanto".

Excepcional por encima de los 40

En conversación con EL CORREO GALLEGO, Francisco Infante cree que "habrá que ir afinando en los próximos días, durante el fin de semana", para saber si se cumplen los pronósticos de temperaturas tan elevadas que, de llegar los 42 grados, considera que "estaríamos hablando de algo absolutamente excepcional, de temperatura incluso hasta de récord".

Independientemente de las cifras exactas que marquen los termómetros, en lo que tanto la agencia estatal como Meteogalicia coinciden es en que, sobre todo a partir del domingo, los compostelanos deben prepararse para varias jornadas de "sol y calor".

Y es que si el delegado en Galicia de la agencia estatal habla de "temperaturas por encima de los 35 grados, 36, en el momento álgido, cuando la masa de aire cálido norteafricana provoque este episodio de calor" a partir del 21, día en el que oficialmente entra el verano; en Meteogalicia las sitúan también "por encima de los 30, 35 en la comarca de Santiago".

Previa de aire húmedo

El meteorólogo Alberto Romero asegura que entre este viernes y sábado "las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios, moviéndose entre los 28 y 30, incluso pudiendo bajar a los 26 por la entrada de aire húmedo y fresco procedente del Atlántico", y que será a partir del domingo cuando los termómetros se disparen.

Incide en que está claro que va a haber "sol y calor, estamos viendo bastante aire cálido entrando a partir del domingo", pero se muestra prudente a la hora de hablar de una ola de calor porque "ya se irá viendo a lo largo del fin de semana, los avisos nunca se hacen más allá de 48 horas vista".

Y justifica esta prudencia en que "si se producen tormentas, pueden provocar que las temperaturas no suban tanto".

Interrogado sobre la previsión de tormentas en Santiago para los próximos días, señala que "no hay que descartar algún episodio tormentoso el domingo".