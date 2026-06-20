Cuatro coches implicados en un accidente en Santiago, con dos personas trasladadas al hospital

El casco urbano de Santiago registró la pasada noche del viernes un accidente múltiple, con cuatro vehículos implicados y el traslado de dos personas al hospital, según la información facilitada por el 112 de Galicia.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 22:20 horas de la noche en la rúa da Fonte de Santo Antonio, siendo un particular el que alertó a la central de emergencias de la colisión por alcance que acababa de tener lugar a la altura de la fuente ubicada en esa calle, informa Europa Press.

La persona que llamó para dar cuenta de lo sucedido explicó que tres de los coches habían resultado afectados, mientras que el cuarto -que según su testimonio habría sido el causante del accidente- continuó su marcha.

Hasta el lugar del accidente se desplazó personal del 061, voluntarios de Protección Civil y agentes de la Policía Local, que confirmaron que eran cuatro los coches implicados. El Servicio de Urgencias Sanitarias trasladó en ambulancia medicalizada a dos personas heridas y varias de las afectadas se quejaban de molestias tras el impacto.