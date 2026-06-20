Camilo Nogueira, Susi Gesto, Ricardo Gurriarán y Concha Rozas recibirán el Alba de Compostela

Camilo Nogueira, Ricardo Gurriarán, Concha Rozas y Susana Gesto serán los cuatro galardonados en esta edición con los premios Alba de Compostela del Concello de Santiago. Distinguidos sobre los que la alcaldesa de Santiago destacó este viernes en rueda de prensa que proceden de ámbitos muy diversos, pero que "cada unha desde a súa traxectora profesional e persoal, contribúen a facer de Compostela un referente, sendo tamén elas mesmas persoas de relevancia nos seus ámbitos e cunha fonda vinculación con esta cidade e con este concello”.

Goretti Sanmartín anunció el acuerdo por unanimidad del Consello Asesor de Condecoracións que será aprobado en el pleno de este mes e hizo referencia a la trayectoria de cada uno de los premiados.

Sobre el veterano político Camilo Nogueira, destacó su larga carrera política y de servicio público, recordando que es vecino de Santiago desde hace más de cinco décadas, y puso en valor su compromiso "coa defensa e promoción da lingua, da cultura e da historia do noso país".

A Concha Rozas la definió como "unha das voces máis recoñecidas e estimadas do movemento veciñal da Pontepedriña", que fundó la asociación Avoas de Pontepedriña, "un colectivo pioneiro que tivo unha importante labor de apoio ás persoas maiores e a dinamización do barrio". Una persona, dijo, "cun carácter especial, de gran iniciativa, e moi querida".

De Ricardo Gurriarán dijo que es una "figura de grande importancia para a recuperación da memoria histórica do pasado recente compostelán" y con un gran conocimiento de las instituciones que definen la historia de Santiago.

Susana Gesto, "moito máis coñecida como Susi Gesto, é unha depositaria de todo o que ten que ver coa ourivería compostelá", una artista que "destaca pola súa creación artística e polo labor que leva a cabo como formadora e divulgadora do oficio", en palabras de la regidora municipal.

Camilo Nogueira Román

Estrechamente vinculado al desarrollo del autogobierno gallego y al reconocimiento de Santiago como capital de Galicia, Camilo Nogueira Román (Vigo, 1936) es ingeniero y economista, carrera que cursó en la Universidade de Santiago (USC).

Camilo Nogueira. / Cedida

Tras una década como ingeniero en Citroën, se instaló en Santiago para trabajar en Sodiga, una sociedad centrada en la promoción y el impulso del desarrollo industrial y económico de Galicia.

Gran conocedor y divulgador del medievo gallego y del papel rector de Compostela durante ese período histórico, ha mostrado siempre un gran compromiso político y sindical, así como con la defensa de la cultura y la lengua gallegas.

En su faceta política, formó parte de la comisión redactora del llamado Estatuto dos 16, el anteproyecto del vigente Estatuto de Autonomía de Galicia, y ejerció como diputado en el Parlamento de Galicia y en el Europeo.

Concha Rozas

Nacida en 1936 en Santiago, Concha Rozas es uno de los rostros más reconocidos del movimiento vecinal en Pontepederiña, donde impulsó el asociacionismo en la lucha contra la alta siniestralidad de la zona, pero también contra otro tipo de inquietudes que preocupaban a los vecinos.

Concha Rozas. / Cedida

Especialmente querida en un barrio al que llegó tras la expropiación de su vivienda en San Caetano, a través de la asociación Avoas de Pontepedriña que fundó, desarrolló durante muchos años una gran labor de apoyo a las personas mayores y de dinamización del barrio con diferentes iniciativas.

Su biografía contempla décadas de compromiso en defensa de Pontepedriña, reivindicando soluciones para las necesidades de este conocido barrio compostelano.

Ricardo Gurriarán Rodríguez

Considerado toda una autoridad en el ámbito de la investigación relacionada con el pasado histórico de la Universidade de Santiago, Ricardo Gurriarán Rodríguez (Santiago, 1953), fue profesor del IES Arcebispo Xelmírez desde 1977 hasta su jubilación.

Ricardo Gurriarán. / Cedida

Doctor en Historia desde 2004 por la USC, además de estudioso sobre la propia institución académica y su impulso a la investigación científica en la Galicia del siglo XX, también ha profundizado en el impacto que sobre la universidad tuvo la dictadura franquista.

Destaca su papel como biógrafo de su pariente Florencio Delgado Gurriarán, poeta valdeorrés del que ayudó a recuperar su memoria y que fue homenajeado en el Día das Letras Galegas de 2022. Fue además uno de los investigadores en el proceso de recuperación de las estatuas del Mestre Mateo expoliadas por el franquismo.

Susi Gesto

Susi Gesto (Santiago, 1980) es depositaria, innovadora, transmisora y exponente contemporánea del legado artístico de la orfebrería compostelana, una de las grandes tradiciones de Santiago. Hija del orfebre Eloy Gesto, retomó las actividades familiares en su taller de la Algalia de Abaixo hace más de quince años.

Susi Gesto. / Cedida

Heredera por tanto de la orfebrería tradicional local, trabaja con el azabache y la plata, pero también incorpora materiales innovadores como el cobre para elaborar piezas artesanales en las que deja su impronta como creadora artística. Además, colabora en la transmisión de las técnicas artesanales a los más jóvenes como formadora y divulgadora del oficio.