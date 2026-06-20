El área sanitaria de Santiago estrena consultas externas en cuidados paliativos

Los pacientes y familiares de enfermos con necesidades de cuidados paliativos en el Área Sanitaria de Santiago y Barbanza pueden contar ya con un servicio de asistencia ambulatoria, a través de las consultas externas puestas en marcha en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

La iniciativa, que forma parte del Plan de desarrollo general de la Unidad de Cuidados Paliativos tras integrarse en un mismo servicio con la unidad de Hospitalización a Domicilio (HADO) en febrero del año pasado, pretende dar respuesta a una necesidad de soporte ambulatorio a quienes precisan de este tipo de cuidados de forma precoz, ya sea por una dolencia oncológica o de otro tipo.

Los profesionales que prestarán este servicio en Santiago trabajarán en colaboración estrecha con el de HADO que dirige el internista Ignacio Novo, así como con la propia unidad de Paliativos, Atención Primaria y otros servicios hospitalarios, con especial presencia de Oncología, Neurología o Neumología.

Seguimiento proactivo

"La inclusión de los pacientes en un programa asistencial de Cuidados Paliativos permitirá realizar un seguimiento proactivo e individualizado de cada uno de ellos, tanto cuando se encuentren en domicilio, como a través de la asistencia compartida con cualquier especialidad hospitalaria si el paciente precisa un ingreso”, subraya Ignacio Novo.

El equipo asistencial de consultas externas lo integran una médica, una enfermera y una psicóloga, en este caso vinculada a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con la idea de que pueda garantizarse al enfermo un abordaje holístico y multidisciplinar desde el primer momento, ofreciendo también soporte a sus cuidadores y familiares.

Seiscientos pacientes en 2025

La actividad de hospitalización en cuidados paliativos se vio duplicada tras su integración en un mismo servicio, hasta llegar a los 600 pacientes atendidos el año pasado.

En el primer trimestre de este ejercicio ha seguido aumentando esa actividad como consecuencia de una mejor coordinación y de la puesta en marcha de nuevos recursos asistenciales.

Además, cabe destacar que HADO presta en el propio domicilio del paciente un 30% del total de los cuidados paliativos.

Por lo que se refiere a las nuevas consultas externas, están ubicadas en la planta -1 del Médico Quirúrgico de Conxo, hospital en el que está la planta de hospitalización de Cuidados Paliativos y en la que se abrirá la unidad de Hospitalización a Domicilio.