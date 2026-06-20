El restaurante Simpar de Santiago cierra sus puertas tras tres años de éxitos y una estrella Michelin: "Es el momento de parar"

El restaurante Simpar, uno de los referentes de la alta gastronomía en Santiago, cerrará definitivamente sus puertas el próximo 19 de julio. Así lo anunciaron en las redes sociales sus propietarios, el chef compostelano Áxel Smyth y la empresaria Claudia Merchán, quienes aseguran que se trata de una decisión estrictamente personal, tomada en un momento en el que el proyecto atraviesa su mejor etapa.

"Es una decisión personal, entendemos que es el momento de parar", indicó Smyth a EL CORREO GALLEGO sobre la decisión de cerrar un establecimiento que, en apenas tres años de trayectoria, logró consolidarse entre los grandes nombres de la cocina gallega.

Ubicado en la rúa do Vilar, en pleno casco histórico de Santiago, Simpar consiguió hacerse un hueco en el panorama gastronómico nacional gracias a una propuesta culinaria basada en el producto, la técnica y la identidad propia. Su evolución fue reconocida con un Sol Guía Repsol en marzo de 2024 y, pocos meses después, con una estrella Michelin, obtenida durante la gala celebrada en Murcia en noviembre de ese mismo año.

El reconocimiento supuso un hito para el restaurante y para la ciudad, que sumaba así un tercer establecimiento, junto a A Tafona, de Lucía Freitas, y Casa Marcelo, de Marcelo Tejedor, distinguido por la prestigiosa guía francesa. Para Smyth, el premio tenía un valor especial al tratarse de un proyecto construido desde cero junto a su esposa. "La responsabilidad en Simpar es nuestra al cien por cien, y el hecho de conseguir las cosas así, por nosotros mismos, tiene un poquito más de valor personal", señalaba en conversación con este periódico tras recibir la distinción.

El chef ya contaba con una destacada trayectoria antes de abrir Simpar. Durante su etapa al frente del restaurante Auga e Sal obtuvo dos Soles Guía Repsol y una Estrella Michelin, reconocimientos que consolidaron su prestigio dentro de la gastronomía gallega.

A pesar del cierre, Smyth insiste en que el balance del proyecto es plenamente positivo. "Han sido un éxito estos tres años; estamos muy contentos", afirma.

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Con el cierre de Simpar desaparece uno de los restaurantes que más rápidamente había logrado situarse entre la élite culinaria gallega, dejando una huella marcada por la excelencia gastronómica y el reconocimiento de la crítica especializada.