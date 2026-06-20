La USC refuerza su plantilla: oferta 289 plazas de empleo público para personal docente y de gestión

La Universidade de Santiago ofertará este año un total de 289 plazas de empleo público, de las que 174 corresponderán a personal docente e investigador (PDI), mientras que las otras 115 restantes serán para personal técnico de gestión, administración y servicios (PTXAS), tras la aprobación por parte del Consello de Goberno de la propuesta presentada por el equipo rectoral que dirige Rosa Crujeiras, y que fue negociada con las organizaciones sindicales.

En el caso del personal docente e investigador, 124 de las plazas corresponden al sistema de turno libre, siendo 53 para profesorado permanente laboral, 69 para titular de universidad y dos para catedrático. Además, 19 de estas se reservan para dar cumplimiento a la obligación de destinar como mínimo un 15% del total para incorporar a personal investigador doctor con certificado I3 o R3, de forma que 9 serían con vinculación de permanente laboral, otras tantas de titular de universidad y una de catedrático.

A ellas se suman otras 50 de catedrático por el turno de promoción interna.

Estructuración del cuadro de personal

Con esta oferta, "tratamos de dar resposta na medida da dispoñibilidade orzamentaria ás expectativas de consolidación e promoción do noso PDI, así como de intentar cubrir necesidades docentes e investigadoras, principalmente en áreas de difícil captación e clínicas, así como de mellora de estruturación do cadro de persoal de áreas e departamentos", aseguró el vicerrector de Profesorado e Innovación Docente, Pablo Taboada.

Para PTXAS, en la USC se contemplan 43 puestos en la oferta general, tres de consolidación de personal indefinido no fijo por sentencia judicial y 69 de promoción interna independiente.

Oferta conjunta con la que la institución académica pretende responder a las necesidades de recursos humanos producidas por las jubilaciones, atendiendo a la situación económica de la propia universidad.

Cuentas de 2025

La Universidade de Santiago cerró el pasado año con un superávit presupuestario de 1,02 millones de euros, tal y como reflejan las cuentas presentadas este viernes al Consello de Goberno.

En 2025, la USC tuvo unos ingresos de 340.905.261,51 y unos gastos de 339.885.706,38 euros. En este último apartado se dejó notar con respecto a ejercicios pasados el incremento retributivo del personal del sector público, así como el gasto en PDI y PTXAS o la licitación de 62 expedientes de contratación, entre ellos la fase 1 de construcción de la nueva sede de la Facultad de Farmacia y la reforma interior de la sede de la Facultad de Medicina.

Mayor captación de fondos para investigación

Los ingresos del Plan Galego de Financiación Universitaria se elevaron en un 7,24%, aumentando también la capacidad de captación de fondos para I+D+i por parte del personal investigador y de las estructuras de investigación de la USC -que continúa en la línea de los últimos ejercicios alcanzando en 2025 un importe de 106,84 millones-, o la formalización de 11,18 millones correspondientes a gastos realizados durante el año 2025 en partidas financiadas con fondos MRR, cuando los ingresos ya habían sido recibidos en años anteriores.

El órgano de gobierno universitario compostelano también analizó la elección de las vacantes de sus comisiones delegadas, la actualización del Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la USC, una nueva propuesta de programa de doctorado, el calendario extraordinario para tramitar modificaciones sustanciales de titulaciones interuniversitarias fuera del Sistema Universitario Galego o la modificación del Anexo I del Reglamento que establece el régimen de reducción docente y de retribución de cargos y responsables académicos.