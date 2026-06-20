Confirmado por el BOE: así puedes viajar este verano desde Santiago casi gratis si naciste entre 1996 y 2008

Las vacaciones de verano ya están a la vuelta de la esquina y muchos compostelanos empiezan a ultimar los planes para disfrutar de su tiempo de ocio. Y también a cuadrar el presupuesto de sus estancias y de lo que les costará llegar hasta el punto de destino, un plus que acaba encareciendo el monto final.

Si se tiene entre 18 y 30 años, sin embargo, el desplazamiento desde Santiago puede salir casi gratis, con un descuento de hasta el 90% en los billetes de transporte público. Así lo ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el Real Decreto-ley 14/2026, de 9 de junio, con el que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha dado luz verde a una nueva edición del programa Verano Joven.

La iniciativa permitirá disfrutar de rebajas en el precio en los billetes de autobús de todos los operadores públicos, así como en los trenes de servicios OSP Renfe (Media Distancia y servicios Avant) y en el Pase Interrail, con el que se puede viajar en tren por 33 países europeos. Los servicios comerciales de otras empresas ferroviarias podrán acogerse voluntariamente al programa, que está dirigido a los nacidos entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008, ambos incluidos.

¿Qué descuentos se aplican en el programa?

El programa Verano Joven emplea distintos descuentos en función del tipo de medio de transporte que se escoja. Las mayores rebajas (del 90%) se aplican a los billetes sencillos de los servicios ferroviarios de media distancia convencional y ancho métrico, así como a los autobuses de competencia estatal.

En el caso de los Avant, la rebaja será del 50%. Es la misma que se aplicará en los servicios ferroviarios comerciales de larga distancia y de alta velocidad, en los que el descuento se hará con un máximo de 30 euros por billete.

Si lo que se quiere es ir más allá del territorio español, se puede optar por el Pase Interrail, que recorre Europa por más de una treintena de países. En este caso, la rebaja también es del 50% en el Global Flexible de 10 días en 2 meses, siempre que se compren los tiques a través de Renfe.

Viaje entre Vigo y Madrid en un AVE. / Víctor P. Currás

¿A quién van dirigidas estas ayudas?

El total de la financiación estatal para cubrir estos descuentos alcanzará los 130 millones de euros. Para acceder a ellas, solo será necesario haber nacido entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre de 2008 y tener la nacionalidad española o residencia legal en el país.

Además, el viaje sobre el que se desee aplicar el descuento tendrá que ser entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2026. También habrá que haberse registrado correctamente en el portal del programa un mínimo de 24 horas antes de comprar los billetes.

¿Cómo conseguir los descuentos del programa Verano Joven del Gobierno?

Para acceder a estas subvenciones estatales para que los jóvenes viajen más barato, será necesario registrase en la página web del programa Verano Joven, ya sea con la Cl@ave o mediante un formulario donde se rellenarán los datos personales. El sistema comprobará entonces que se cumplen los requisitos establecidos y el usuario recibirá un código que podrá utilizar en la compra de sus desplazamientos.

Hay que tener en cuenta que los operadores activarán la venta de los tiques con rebaja de forma progresiva, a medida que vayan adecuando sus sistemas al programa. Si la empresa todavía no ha empezado a venderlos, no se aplicará el descuento de forma retroactiva.

¿Cuáles son las limitaciones de estas ayudas para viajar en verano?

Los descuentos de transporte se pueden aplicar a los billetes tanto de ida como de vuelta, siempre que no se reserve en la misma empresa y en el mismo día más de un tique con el mismo sentido de origen y destino.

Las rebajas tampoco se aplicarán a viajes internacionales, salvo en el caso del Pase Interrail. Además, el código de descuento es intransferible, lo que quiere decir que solo podrá utilizarlo el beneficiario directo.

Otro de los detalles importantes a tener en cuenta para disfrutar de estas subvenciones para irse de vacaciones es la política cancelación. Se podrán asumir posibles gastos por anulaciones, así como otros costos extras relacionados, como el equipaje.

Del mismo modo, las cancelaciones deberán hacerse con, al menos, 24 horas de antelación. Si se detectan infracciones relacionadas con el uso del código promocional, el Ministerio de Transportes podrá retirárselo al usuario e impedir que vuelva a registrarse de nuevo.

Las ayudas de esta iniciativa no son las únicas que podrán disfrutar los compostelanos más jóvenes. Los que cumplan 18 años también tendrán disponible el Bono Cultural, con 400 euros para gastar en el sector.