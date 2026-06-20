Vía libre para la municipalización de los parkings de las plazas de Galicia y Vigo
La Comisión técnica concluye que la gestión directa a través de TUSSA es el modelo más eficiente y rentable
El informe recibió el respaldo de CA, BNG, PSOE y no adscritas; el PP se abstuvo
La propuesta del gobierno local de Santiago para municipalizar la gestión de los parkings de la Praza de Galicia y la Praza de Vigo ha superado un nuevo trámite. La Comisión técnica encargada de estudiar el modelo de gestión ha aprobado la memoria que analiza los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros de la iniciativa, un documento que ahora será remitido a la Intervención Municipal para la elaboración del correspondiente informe.
La memoria recibió el respaldo de Compostela Aberta, BNG, PSOE y las concejalas no adscritas, mientras que el Partido Popular optó por la abstención. Con este resultado, el gobierno local avanza en su intención de que la propuesta pueda ser debatida no Pleno do mes de xullo», indicó el concejal de Mobilidade, Xan Duro, quien incidió en que «o informe aposta pola xestión dos aparcamentos a través de TUSSA, habida conta da súa experiencia nos parkings de Belvís e Xoán XXIII»
Asimismo, recordó que «o contrato do aparcamento da Praza de Vigo remata a finais de outubro, mentres que o da Praza de Galicia funciona cunha orde de continuidade que se suspendería unha vez asumida a xestión por parte de TUSSA».
La memoria presentada en la comisión considera «xustificada» a proposta de municipalización do servizo, al concluir que «a xestión directa permite alcanzar vantaxes considerables respecto a xestión indirecta en materia de condicións laborais para os traballadores, na introdución de criterios sostibles na xestión, na calidade na prestación do servizo, na flexibilidade para impulsar políticas de mobilidade que se adapten ás necesidades da cidade, e todo iso con sustentabilidade financeira para a administración e sen riscos legais».
El documento también recoge que «a xestión por sociedade pública empresarial é máis eficiente, máis sostible e máis adecuada que a xestión pola propia entidade ou por organismo autónomo local en términos de rendibilidade económica e recuperación do investimento, ofrecendo un menor custo para o mesmo nivel de servizo».
En este sentido, la memoria analiza diferentes fórmulas de gestión directa (por el propio Concello, por organismo autónomo local, por entidad pública empresarial local y por sociedad mercantil local), y señala que «a prestación do servizo a través de TUSSA ten a vantaxe de que a sociedade mercantil xa conta cunha estrutura de xestión asociada á explotación dos aparcamentos de Belvís e Xoán XXIII; ademais de que os modelos de xestión polo propio Concello implicarían unha maior rixidez na xestión dos recursos humanos e máis dificultades para a adaptación áxil ás necesidades cambiantes do servizo».
A memoria aprobada partió de las visitas realizadas a ambos aparcamientos para analizar «o estado actual das instalacións e os investimentos necesarios nelas», de los datos de número de usuarios y de un estudio financiero comparando dos modelos: «a xestión por un operador privado que realizaría a reforma e explotación dos estacionamentos, e a asunción por parte de TUSSA habida conta de que se considera o modelo de xestión directo máis acaído para os dous parkings», indicaron este viernes desde Raxoi.
Si el proceso culmina con la aprobación definitiva, «TUSSA asumiría de xeito inmediato a xestión do aparcamento da Praza de Galicia, e a xestión do aparcamento da Praza de Vigo unha vez remate, a finais de outubro, o contrato en vigor», apuntaron desde el gobierno local.
De la comisión de estudio para analizar la forma «máis sustentable e eficiente de xestionar os aparcadoiros da Praza de Galicia e da Praza de Vigo» forman parte representantes de todos los grupos de la Corporación, así como personal técnico municipal.
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