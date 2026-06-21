Alerta roja por calor en Santiago: "Hacer el Camino con estas temperaturas es una prueba de coraje y superación"

No ha habido más que salir a la calle en Santiago durante las primeras horas de esta recién estrenada estación veraniega para darse cuenta de que los termómetros registran temperaturas sofocantes como consecuencia de la llegada de una masa de aire cálido procedente del Norte de África, tal y como se llevaba anunciando desde hace días. "Hacer el Camino con estas temperaturas es una prueba de coraje y superación", afirma la portuguesa Isabel Cascais después de realizar la Ruta Jacobea desde Aveiro. "Han sido seis días muy duros, pero recomiendo a todo el mundo hacer el Camino al menos una vez en la vida", incide esta peregrina lusa, quien iniciaba cada día el recorrido muy temprano, "a las seis de la mañana".

Y es que con mínimas de 19 grados al comienzo de un domingo que se prevé llegue a rondar los 35 grados en las horas centrales, tal y como reflejan las predicciones de Aemet y Meteogalicia, Compostela se adentra de esta forma en una sucesión de jornadas por encima de los 30, al menos hasta este martes, víspera de San Xoán, en las que la sombra será lo más codiciado por residentes y visitantes de la capital gallega.

Un asfixiante calor que ha llevado a la Xunta a decretar la alerta roja en Santiago, al igual que en otras zonas de Galicia, y a suspender la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12:00 y las 20:00 horas por posibles riesgos para la salud de los participantes y espectadores.

Especial cuidado con grupos de riesgo

La Consellería de Sanidade realiza un llamamiento especial a los grupos de riesgo; es decir, a las personas mayores de 65 y menores de 4 años; así como a quienes padecen determinadas enfermedades para que tengan mucha precaución, e incide en las medidas de protección frente a estas elevadas temperaturas, con un aumento de la ingesta de agua y zumos de frutas sin esperar a tener sed, evitando las comidas copiosas. Recuerda la conveniencia de vestirse con ropa ligera y de tejidos naturales, sin olvidar la protección solar.

Por último, y ante una posible indisposición o golpe de calor, recomienda llamar al 061 de forma inmediata.

Consejos para hacer frente a un verano que entraba con fuerza a las 10:24 horas de este 21 de junio, tal y como informaba desde la Universidade de Santiago (USC) el director científico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller, José Ángel Docobo, quien señalaba que será la estación más larga del año, con una duración de 93,65 días, que rematará el 23 de septiembre a las 02:05 horas.

La primavera más seca en 50 años

El verano se ha estrenado por tanto con temperaturas sofocantes en Compostela tras una primavera en la que la jornada del 13 de junio, con 35,7 grados, fue la que registró la más elevada en la estación meteorológica del observatorio, y también la mínima más alta, con 19,1 grados.

Además, y según los datos recogidos por el Ramón María Aller, la última primavera ha sido la más seca de por lo menos último medio siglo en el entorno de Santiago, con 83,2 litros/m² registrados en la capital gallega durante ese período de tiempo.

En los últimos días de marzo las precipitaciones fueron inapreciables, menos de 0,1 l/m², mientras que en abril alcanzó los 27,1 l/m², 48,7 en mayo y 7,4 en lo que va de junio.