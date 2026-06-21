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Carlangas, 9Louro, Bala y Galician Army pondrán banda sonora a los atardeceres del Gaiás en Santiago

La Cidade da Cultura acoge una nueva edición de Atardecer no Gaiás, con 14 artistas y doce jornadas musicales al aire libre

El muradano 9Louro será el protagonista de Atardecer no Gaiás el jueves 9 de julio.

El muradano 9Louro será el protagonista de Atardecer no Gaiás el jueves 9 de julio. / Cedida

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El Correo Gallego

Santiago

Los atardeceres musicales regresan un verano más a la Cidade da Cultura. La plaza central del Gaiás volverá a convertirse en escenario de una de las citas culturales más reconocibles de la temporada con una nueva edición de Atardecer no Gaiás, un ciclo que reunirá entre el 2 de julio y el 14 de agosto a algunas de las voces y bandas más destacadas de la escena gallega y estatal.

Un total de 14 artistas y grupos protagonizarán doce jornadas de conciertos gratuitos al aire libre, en una programación que combina rock, electrónica, música urbana, punk y nuevas revisiones del folclore tradicional. La iniciativa forma parte de la campaña Para gustos, cultura, de la Xunta de Galicia, que este verano llevará más de 3.600 actividades a 200 municipios gallegos.

El encargado de inaugurar el ciclo será Carlangas, que actuará el 2 de julio presentando Universo Paralelo, su tercer trabajo en solitario tras la etapa de Novedades Carminha. Una semana después llegará 9Louro, uno de los grandes fenómenos de la música urbana en gallego, que presentará su álbum Amorrer, donde mezcla electrónica y ritmos urbanos con relatos sobre el amor, la pérdida y la identidad generacional.

Carlangas inaugurará esta nueva edición de Atardecer no Gaiás el próximo 2 de julio.

Carlangas inaugurará esta nueva edición de Atardecer no Gaiás el próximo 2 de julio. / Cedida

La programación continuará con el nuevo folclore de Maricarme y Unto Vello, el rock de proyección internacional de Bala, la canción de autora de Sheila Patricia y la energía punk de Lisdexia. Ya en agosto será el turno del grupo compostelano Dogo y del dúo lucense Galician Army, que pondrá música al gran eclipse total de sol del próximo 12 de agosto, uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año.

También ritmos urbanos y rap

El ciclo recuperará además el Atardecer Fest, dedicado a los ritmos urbanos y al rap, cuya programación se dará a conocer próximamente. El cierre correrá a cargo de Turista Sueca, formación nacida en Barcelona con raíces gallegas, vascas y andaluzas que promete despedir el verano a ritmo de electropop.

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Todos los conciertos serán de acceso libre y gratuito y comenzarán a las 21.00 horas en la plaza central de la Cidade da Cultura. Una propuesta que vuelve a convertir los atardeceres compostelanos en una banda sonora para disfrutar del verano al aire libre.

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