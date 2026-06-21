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Crónica social compostelana | Distinguidas dos investigaciones de la USC en los Premios Valedora do Pobo

Reconocimientos Medrando Xuntas Impulsa 2026

Presentación de la primera obra de la periodista de EL CORREO GALLEGO Belén Álvarez Bertonasco

Foto de familia de premiadas y autoridades, durante el acto celebrado el pasado viernes en el Salón de Grados de la Facultade de Matemáticas de la USC.

Foto de familia de premiadas y autoridades, durante el acto celebrado el pasado viernes en el Salón de Grados de la Facultade de Matemáticas de la USC. / USC

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Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

La sexta edición de los Premios Valedora do Pobo en materia de igualdad y derechos de las mujeres ha reconocido esta semana dos investigaciones llevadas a cabo por estudiantes de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Una de ellas es el Trabajo de Fin de Grado (TFG) realizado por Laura Carballido Méndez, en el que, bajo el título De tercera a primera persona: la necesidad de un cambio en el relato artístico de la prostitución, denuncia cómo la historia del arte ha servido para construir y mantener una visión patriarcal sobre la prostitución y sus elementos clave.

La otra es el Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Aldara Tubío Pereira, egresada del Máster en Estudios Internacionales, que ha analizado una importante deficiencia estructural del sistema jurídico español en materia de violencia de género.

En el centro, la vicerrectora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar de la USC, Lorena Añón Loureiro, junto a las estudiantes Laura Carballido Méndez y Aldara Tubío Pereira.

En el centro, la vicerrectora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar de la USC, Lorena Añón Loureiro, junto a las estudiantes Laura Carballido Méndez y Aldara Tubío Pereira. / USC

Ambas estudiantes fueron premiadas durante un acto llevado a cabo el pasado viernes en el Salón de Grados de la Facultade de Matemáticas de la USC que estuvo presidido por la Valedora do Pobo, Dolores Fernández Galiño; la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García Martínez; la vicerrectora de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar de la USC, Lorena Añón Loureiro; la directora de la Oficina para a Igualdade de Xénero de la Universidade da Coruña (UDC), María José Abad López; y la directora de Igualdade de la Universidade de Vigo (UVigo), Yolanda Rodríguez Castro.

Reconocimientos Medrando Xuntas Impulsa 2026

Foto de familia de autoridades y premiados en los reconocimientos Medrando Xuntas Impulsa 2026, el pasado viernes, en la Cidade da Cultura.

Foto de familia de autoridades y premiados en los reconocimientos Medrando Xuntas Impulsa 2026, el pasado viernes, en la Cidade da Cultura. / Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia entregó días atrás los reconocimientos Medrando Xuntas Impulsa 2026, galardones destinados a visibilizar el talento, el liderazgo y la capacidad transformadora de las mujeres dentro de la economía social gallega.

Fue durante un acto, celebrado en la Cidade da Cultura, en el que las directoras xerais de Traballo Autónomo e Economía Social, Marta Mariño Regueiro, y de Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto López, distinguieron el proyecto Currunchiños de conciliación, de la Asociación de familias monomarentales de Galicia (Fagamos), a la cooperativa Elefantes Rosas, afincada en Bueu pero que da servicio por toda la provincia de Pontevedra, y a la iniciativa Tecendo redes, de la Fundación Érguete Integración, en las categorías de mayor impacto social, innovación y creatividad y sostenibilidad y economía circular respectivamente.

Presentación de la primera obra de la periodista de EL CORREO GALLEGO Belén Álvarez Bertonasco

La periodista de EL CORREO GALLEGO Belén Álvarez Bertonasco, durante la presentación de su poemario ‘Cartografía del regreso’.

La periodista de EL CORREO GALLEGO Belén Álvarez Bertonasco, durante la presentación de su poemario ‘Cartografía del regreso’. / Cedida

La periodista de EL CORREO GALLEGO Belén Álvarez Bertonasco presentó el pasado jueves, en la vinoteca compostelana O Filandón, su primera obra, titulada Cartografía del regreso.

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Un poemario en el que esta profesional de la información argentina de origen gallego relata la experiencia de la emigración en primera persona contando las alegrías y tristezas que le ha supuesto abandonar su Buenos Aires natal para trasladarse a la tierra de sus antepasados, Galicia, que en los últimos años se ha ido convirtiendo en un nuevo hogar para ella.

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