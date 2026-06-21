A delegación de Santiago de Coeticor celebrou a festividade de San Xosé
Os Enxeñeiros Técnicos Industriais da Coruña entregan Insignias de Prata a 24 profesionais polos seus 25 anos colexiados e a de Ouro a Antonio Martínez pola súa traxectoria n Premios tamén a David Cabaleiro e César Méndez
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A delegación de Santiago do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industirais da Coruña (Coeticor) e sede dos Enxeñeiros Técnicos Industriais de toda Galicia celebrou o pasado día 13 de xuño a tradicional cea de confraternidade en honra a San Xosé, patrón deste colectivo profesional, no Hotel NH Collection Santiago.
Durante o acto, fíxose entrega das Insignias de Prata aos colexiados que cumpren 25 anos de exercicio profesional, que nesta ocasión recaeron en Jaime Alonso, Víctor Barreal, Pablo Barreiro, Jesús Casas, Eduardo Castelo, Ramón Creo, Alejandra Fernández, Daniel Ferreirós, Manuel Gosende, José Manuel Juncal, Carlos López, José Luis de la Mata, Daniel Muñoz, José Manuel Orza, Jesús Parga, Marta Pazo, Antonio Pedre, Natalia Pinal, Felipe Raña, José Rodríguez, Juan Sanz, José María Silva, Antonio Veiga e David Vigo.
Así mesmo, a delegación distinguiu a David Cabaleiro (Applus Norcontrol S.L.U.) e César Méndez (Tesla Servicios Integrales de Ingeniería) cos Premios Profesionais Destacados do ano 2025.
A velada incluíu tamén a entrega da Insignia de Ouro do Consello Galego de Enxeñeiros Técnicos Industriais a Antonio Martínez Martínez, en recoñecemento á súa destacada traxectoria profesional e ao seu compromiso coa profesión.
Con esta celebración, Coeticor Santiago reafirma o seu compromiso co recoñecemento dos profesionais que contribúen ao prestixio da Enxeñaría Técnica Industrial dentro e fóra das nosas fronteiras.
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