Innovadora terapia para ovario ‘made in’ Santiago aplicable a otros cánceres

Partiendo de una idea tan básica y a la vez tan ambiciosa como la de mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, desde el Laboratorio de Nanotecnología del grupo Oncomet del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) trabajan en el desarrollo de una innovadora terapia para el cáncer de ovario que también podría ser aplicable para el tratamiento de otro tipo de tumores.

La terapia fotodinámica sobre la que están investigando consistiría en introducir por vía intraperitoneal el fármaco en unas nanoemulsiones encapsuladas que el laboratorio fabrica y, una vez dentro de la paciente, activarlas con una luz para que ataquen las células tumorales.

Con resultados ya obtenidos in vitro que apuntan a que «la terapia fotodinámica usando estas nanoemulsiones funciona, y lo hace mejor que cuando el fármaco no está encapsulado», la directora del laboratorio explica en conversación con EL CORREO GALLEGO que el próximo paso será continuar con la investigación in vivo. Nueva etapa para la que esperan poder obtener financiación ya el próximo mes de julio.

Actuación muy específica y dirigida

Entre los posibles beneficios de esta opción terapéutica frente a otras, Ana Belén Dávila indica que posibilita «eliminar de forma muy específica pequeños tumores» y, frente a otras partículas, las que están generando ellos en Santiago «encapsulan mucho fármaco y lo protegen hasta que lo activamos con una luz específica, a una determinada longitud de onda, lo que nos permite atacar esas células tumorales sin generar hidrotoxicidad en el entorno».

Subraya que «se evitan los efectos secundarios que tienen ciertos fármacos, al ser mucho más específicos y dirigidos a esas células tumorales», y añade que al administrarse por vía intraperitoneal en lugar de intravenosa, «en ratones hemos visto que nuestras partículas quedan más retenidas en la zona del peritoneo».

'Cooperativa científica'

Química formada en la Universidade de Santiago (USC), con una tesis doctoral en Física que leyó en la Universidade de Vigo y varias estancias en el extranjero, esta nanotecnóloga miembro desde 2015 del equipo de investigadores de Oncología Médica Traslacional que dirige Rafael López resalta la importancia de la colaboración entre los distintos profesionales que conforman este grupo del IDIS.

«El laboratorio puede desarrollar esta línea de investigación y otras en las que estamos inmersos porque nos nutrimos de nuestros compañeros. Como nanotecnólogos, necesitamos el apoyo de biólogos, farmacéuticos, oncólogos, y es muy gratificante la colaboración». Pone como ejemplo el hecho de que gracias a esta cooperativa científica, «tenemos la oportunidad de utilizar unos modelos de organoides de Miguel Abad que reflejan muy bien cómo actuaría la enfermedad en una paciente, y que nos sirven para intentar mejorar las terapias en cáncer de ovario», o la colaboración con el grupo de Clotilde Costa para llevar a cabo los ensayos in vivo.

Todo el proceso en Santiago

Con una técnica de laboratorio, dos estudiantes de máster, una investigadora predoctoral y otra en prácticas en la actualidad, su equipo se encarga de «buscar soluciones a muy pequeño tamaño que nos permitan llegar a las células tumorales y que tengan la capacidad de entrar de forma específica en esas células malignas», algo para lo que en el caso del cáncer de ovario llevan trabajando cuatro años en un laboratorio químico que tiene la capacidad y las herramientas necesarias para «desarrollar toda la parte tecnológica y para realizar los ensayos in vitro e in vivo".

De hecho, es en este espacio ubicado dentro del Hospital Gil Casares donde se producen las partículas, la encapsulación del fármaco y su activación con una luz específica para profundizar sobre sus resultados en cáncer de ovario. Un campo en el que esta línea de investigación es innovadora y que Ana Belén Dávila ve posible poder aplicar en el futuro a otro tipo de tumores. Indica al respecto que en su laboratorio «hemos empezado a centrarnos también en proteómica y metabolismo, que es algo que afecta mucho en cáncer», y destaca las ventajas que aporta la terapia fotodinámica al tratamiento de tumores más superficiales, como pueden ser los de piel.

Investigación aplicada

Tras más de una década centrada en el ámbito de la nanotecnología aplicada al cáncer, explica que «mi perspectiva profesional ha cambiado porque mi background era de ciencia básica y, al estar en un grupo de oncología traslacional como Oncomet, buscas una aplicación rápida, dar una respuesta lo más rápido posible a las necesidades que se presentan porque la medicina y las terapias en la actualidad se mueven a una velocidad enorme».

La experiencia le ha «entrenado para ver qué es lo que necesitan mis compañeros en nanotecnología, que cada vez va teniendo mayores aplicaciones, e intentar aportárselo cuanto antes».