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Juzgan a dos hombres que dieron una paliza a otro hace siete años en plena calle en Santiago

La víctima se encontraba en el portal de un edificio de la rúa República Arxentina

La Fiscalía pide para cada uno de los procesados seis años de prisión

Exterior de los juzgados de Santiago, situados en el barrio de Fontiñas.

Exterior de los juzgados de Santiago, situados en el barrio de Fontiñas. / Antonio Hernández

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R. S.

Santiago

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, juzgará el próximo viernes a dos hombres acusados de dar una paliza a otro en una calle de Santiago de Compostela.

En concreto, según el escrito de acusación fiscal, los hechos se remontan a la madrugada del 29 de junio de 2019, cuando ambos procesados, "puestos de común acuerdo y en compañía de personas desconocidas", con "ánimo de atentar contra la vida de las personas", agredieron a un hombre que se encontraba en el portal de un edificio de la rúa República Arxentina.

Uno de los acusados le golpeó en la cabeza dos veces con un instrumento desconocido, metálico, haciendo que cayera al suelo. Una vez allí, el otro continuó golpeándolo. En un momento dado, la víctima recobró la consciencia y corrió el dirección a la Praza Roxa, logrando escapar.

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El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, por el que pide para cada uno de los procesados seis años de prisión, así como una indemnización de 44.800 euros para la víctima.

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