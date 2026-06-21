"El PSOE de Santiago tiene perfiles muy diversos, pero todos compartimos lo fundamental"

Su nomebre aparece en una encuesta interna del PSOE como posible alcaldable de Santiago. ¿Qué sabe de ella?

Conozco la encuesta y es un orgullo estar entre esas cinco personas elegidas por el partido. A partir de ahí digo lo de siempre: el PSOE tiene un modelo de elección de sus candidatos y por lo tanto hay que esperar a que ese proceso se active. Los afiliados socialistas eligen al candidato o candidata en primarias y, sean quien sea, esté en la encuesta o sea otra persona, de lo que estoy absolutamente convencido es de que será el próximo alcalde de Santiago. Porque Santiago necesita esa ilusión, ese modelo que un alcalde socialista ha aportado históricamente a la ciudad.

Entonces, ¿ve posible a partir de 2027 otro gobierno de coalición de izquierdas en Santiago?

Sí. Un gobierno de coalición o un gobierno del PSOE con apoyos puntuales de otros grupos. Lo que se necesita es que quien dirija sea alguien que tenga la ilusión de tener la capital de Galicia como se merece.

Hay quien ve a Pedro Blanco como favorito para la candidatura. ¿Es así?

Sinceramente, no me considero favorito de nada. Me veo una persona normal.

Pedro Blanco, en el Hostal / Antonio Hernández

Por su carácter dialogante y su talante apuntan a usted como único perfil capaz de coser el partido tras la crisis de este convulso mandato municipal. ¿Se ve capaz de hacerlo?

Como dije, vengo del mundo de las relaciones laborales y como abogado laboralista tengo cuatro oporunidades para conciliar: antes del juicio, durante el juicio, después del juicio y antes de la sentencia. Por lo tanto, estoy dispuesto a conciliar a diario. Y aunque es cierto que hay quien dice que tengo talante conciliador, también hay quien dice que soy gris. Yo soy una persona que defiende que siempre podemos entendernos y la política es eso, el arte de confrontar puntos de vista, pero para llegar a acuerdos. En Santiago, el PSOE tiene una diversidad enorme de perfiles, personas con ideas muy diferentes. Pero todos somos de izquierdas y todos compartimos un catálogo de 5 o 10 cuestiones fundamentales. Partimos de la base de que lo público debe estar presente en la vida de los vecinos y, a partir de ahí, podemos ver las cosas con más o menos claridad. Pero creo que esa es la riqueza que tenemos como partido. Siempre recuerdo las crisis de 2008 y 2012, con empresas cerrando, la gente en la calle, recorte de derechos, de pensiones... Y después lo que ocurrió en el covid, que fue una crisis mucho mayor pero que como Gobierno fuimos capaces de superarla sin dejar a nadie atrás. Creo que ese es el modelo político del PSOE, un modelo completamente social.

"Expulsar a alguien no implica incapacitarlo décadas"

¿Son reintegrables en el PSOE los ediles no ascritos?

Todos pueden contribuir, pero veremos que sucede. Entiendo que en un proyecto de gran envergadura, como el del PSOE de Santiago, todos pueden participar. Y digamos que la expulsión de alguien no implica necesariamente una incapacidad que tenga que durar décadas.