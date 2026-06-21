Operación puesta a punto de los colegios de Santiago para el próximo curso: Raxoi invertirá 700.000 euros en obras este verano

Recién terminado el curso escolar y con la vista puesta ya en el inicio del próximo, el Concello de Santiago anunciaba este sábado su intención de invertir una cuantía de 727.652,36 euros en obras de mantenimiento a acometer durante el verano en diferentes centros educativos públicos de la ciudad.

Unas actuaciones sobre las que la concejala de Educación de Santiago, Míriam Louzau, informó esta semana en un Consello Municipal en el que también mostró la disposición de Raxoi a mantener reuniones periódicas para informar sobre las actuaciones del gobierno local y recoger las aportaciones por parte de la comunidad educativa.

Inversiones estratégicas

La edil compostelana explicó la programación de las inversiones estratégicas en el ámbito educativo, incluyendo la renovación integral del tejado de la escuela infantil de Tras Parlamento, con una inversión de 251.386,56 euros para solucionar los problemas de filtraciones y mejorar la eficiencia energética del centro.

En el pabellón Monte dos Postes se emplearán 77.374,48 euros para adecuar el pabellón a la normativa de protección contra incendios y evaluación, pudiendo de esta manera ampliar el aforo para una mayor diversidad de actividades.

En el CEIP Pío XII, con un presupuesto de adjudicación de 98.891,32 €, se ejecutará la impermeabilización de la cubierta plana. Se prevé que los trabajos, iniciados ya a principios de este mes, estén concluidos para agosto, de forma que no interfiera en el período escolar.

Aumento de partidas presupuestarias

A través de un contrato genérico, el Concello invertirá otros 300.000 euros adicionales en actuaciones en CEIPs, escuelas unitarias, escuelas infantiles y ludotecas del municipio. Además, y dentro de la línea de mejorar los servicios educativos municipales, se incluye el aumento de las partidas presupuestarias en un 43% de los contratos de conserjería y limpieza, comedores, ludoteca, escuelas infantiles municipales y la escuela municipal de música, al pasar de 4,2 a 7,4 millones las licitaciones en este ejercicio.

Durante su intervención, Míriam Louzao hizo referencia a las mejoras de conciliación con el programa Compostela Concilia o al nuevo modelo de comedores. Un servicio que, con los desayunos, ya se ha extendido a todos los centros al sumar las escuelas unitarias al servicio de madrugadores para el próximo curso.

Recordó que está abierto el plazo de consulta pública del reglamento de régimen interno de los comedores y el desarrollo de las comisiones para decidir la mejor forma de prestar el servicio de comedor y que, mientras no se ponga en marcha, está en licitación el servicio de comedores para comida y desayunos.

Refuerzo en monitorización

Por otra parte, y entre las mejoras previstas por Raxoi en el ámbito educativo, se contempla el aumento de personal de monitorización y una atención más completa y con mayor dotación de personal para alumnado con necesidades especiales. El presupuesto para el primer año será de 2,4 millones.

Dentro de la programación de impulso a la creación artística, participación educativa y promoción del gallego, Louzao avanzó que en febrero y marzo volverá la Campaña de Animación a la Lectura. Sigue además abierta la convocatoria de los Premios Educacompostela 2026, en esta edición con galardones por un importe total de 3.600 euros. Los interesados pueden presentarse hasta el 16 de septiembre.

En el ámbito literario, el XIX Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados contó en esta edición con 265 obras de 15 países de Europa y América. El jurado ha previsto reunirse los días 29 y 30 de junio para emitir su veredicto.