Las cacharelas volverán a iluminar Santiago por San Xoán: sardiñadas, música y barrios en fiesta para vivir la noche más mágica del año
La capital gallega se prepara para celebrar la noche más mágica del año con 53 cacharelas y sardiñadas públicas repartidas por toda la ciudad
Santiago se prepara para vivir el San Xoán -la noche más mágica del año-, una jornada en la que 53 cacharelas y sardiñadas públicas iluminarán la capital gallega desde distintos puntos de la ciudad.
Según ha informado el Concello de Santiago, de las más de medio centenar de cacharelas autorizadas, 41 se celebrarán en la noche del 23 de junio. Además, también se autorizaron otras 507 hogueras y sardiñadas privadas.
Fiestas en barrios y bares por San Xoán
Hogueras, sardiñadas, foliadas y actividades para todos los públicos reinarán en una de las noches marcadas en rojo en el calendario compostelano.
De entre todas las organizadas, destacan las celebradas en los barrios de San Pedro, Vista Alegre, Conxo, O Castiñeiriño, As Fontiñas y San Martiño Pinario, que celebrarán San Xoán entre fuego, música y un ambiente festivo que cada año reúne a miles de compostelanos.
En San Pedro, la cacharela tendrá lugar en el Cruceiro a partir de las 23.00 horas. Desde la Asociación Vceiñal A Xuntaza animan a los vecinos a acercar "madeira para queimar" y un vaso "retornable" para reducir basura.
Vista Alegre también contará con su propia celebración del San Xoán, con una programación que se extenderá al 24 de junio. Hinchables, sesión vermú, sardiñada, verbena, misa y Torneo da Chave se sucederán en dos días para "xuntarnos, compartir mesa, música, baile e veciñanza", inciden desde la organización.
En Conxo habrá a partir de las 18.00 horas una recogida de hierbas, seguida de juegos tradicionales, sardiñada y dos cacharelas (la pequeña a las 22.30 y la Gran cacharela a la 00.00 horas). También habrá Brebaje de San Xoán a a partir de las 23.00 horas.
En San Martín Pinario, el Pub Atlántico y el Café Camalea organizan una fiesta con terraceo y algo para picar (choripán, empanada y salchipapa vegana). Todo ello amenizado por la DJ Sandra Camela y DJ Mil, que pondrán la nota musical desde las 19.00 horas. No faltará "un pequeno lume purificador para que saltedes e… meigas fóra", informan desde sus redes sociales.
El barrio de As Fontiñas organizará un Roteiro das Herbas (de 11 a 12.30 horas) y una cacharela con sardiñada desde las 20.30 horas. También habrá música en directo.
También el O Embora celebrará su particular San Xoán con sardiñada y churrasco a partir de las 20.00 hroas; música desde las 18 y el concierto de The Anomalys (22.00 horas) y el DJ Vilouta (desde las 23.30 horas). El Momo hará lo propio desde las 20.00 horas con música tradicional gallega, sardiñada y queimada. En la Praza da Quintana tendrá lugar el San Juan Fest: tardeo desde las 19.00 horas a las 3.00 de la madrugada con DJs, barra, empanada y buen ambiente.
Finalmente, la Praza Feixóo se convertirá en el epicentro de la foliada, con baile tradicional, sardiñada y cacharela para saltar. Todo ello organizado por Riquela, Modus Vivendi y Borriquita de Belém a partir de las 21.00 horas.
Otras cacharelas y sardiñadas
En este listado puedes encontrar otras hogueras y sardiñadas que se van a celebrar en la noche más corta del año:
- A.A.V.V. Río Sarela San Lourenzo · Carballeira de San Lourenzo
- Estrella Vermella · Praza da Algalia de Abaixo
- ANPA CEIP Apóstolo Santiago · Rúa Proxecto Vagalume
- A.A.V.V. Santa Marta–Choupana (Vedesma) · Santa Marta (Al lado de la escuela infantil y las pistas)
- A.A.V.V. Sandra Prego Rial · Rúa de Xosé Antonio Souto Paz
- Comunidad de propietarios Urbanización Brandía · Paseo da Quinta
- Espacio Vecinal de Sar · Rúa Ponte de Sar, 6
- Agrupación Deportiva Baloncesto Fontiñas · Parque entre rúa Londres y rúa Lisboa
- A.A.V.V. Guadalupe A Ponderosa · Praza Celso Emilio Ferreiro
- A.A.V.V. Río Sarela da Peregrina · A Peregrina, 12
- A.A.V.V. Volta do Castro · Rúa Decoitá
- C.P. Roxos Quintáns · Rúa Irmán Santos Varela (placita al final de la calle)
- Comisión de Festas Bande San Marcos · Campo de fútbol Rúa Coto dos Olmos
Solo sardinadas en:
- Bar 1000 Metros · Concheiros 31
- Bar El Barranquillo · Concheiros 24–26
- Asociación Cultural San Martiño Pinario · Rúa Recantos de San Miguel
- Asociación Cultural Cidade Vella · Distintas calles del casco histórico de Santiago
- Pub Avante · Cantón de San Bieito
- Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Praza San Paio de Antealtares
- Restaurante Raxoi · Avda. Raxoi, 3
- Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Avda. Mestra Victoria Míguez, 44
- Bar Sande · Rúa San Pedro, 35
- Casas Reais, 21
- Café Bar Bicoca · Rúa Entremuros, 4
- Bar Inferno · Rúa Santa Cristina, 26
- Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Rúa das Ameas, 2
- Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Montero Ríos, 44 (Bar Jocar)
- Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Rúa da Raíña, 5 e 28
- Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Tras San Fiz de Solovio, 2
Otras hogueras:
- Associaçom Semente Compostela · Praza Salvador Parga
- Agora Galiza · Praza do Matadoiro
- Galiza Nova · Praza da Pescadería Vella
- Asociación Cultural Refuxios da Memoria · Praza 8 de Marzo
- Asociación Alicia Dorado · Praza da Universidade
- AA.VV. Monte do Gozo · Rúa S.D. Compostela – San Lázaro (Amio)
- Rúa Antón Vilar Ponte
Normas para las cacharelas
Según ha recordado el concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, desde su departamento se han facilitado el enganche de puntos de luz a un total de 16 cacharelas y sardiñadas, así como el acceso a puntos de agua y sacos de arena, fundamentalmente en la zona histórica para la protección del pavimiento.
Como es habitual, para la noche de San Xoán habrá refuerzo en los efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Santiago, para atender cualquier tipo de incidencia. En este sentido, Xan Duro ha incidido en la importancia de extremar las medidas de precaución ante las altas temperaturas registradas estos días, "tanto no que ten que ver coas propias cacharelas como co efecto que o calor poida ter nas persoas máis vulnerables".
Desde el concello compostelano han recordado las instrucciones para garantizar la seguridad en las cacharelas y sardiñadas. Si tienen lugar en la zona urbana el volumen del combustible no puede exceder los 2 metros de diámetro, los 6 de perímetro y 1 metro de altura. En la zona rural, no podrán exceder los 3 metros de diámetro, los 9 de perímetro y los 3 de altura.
Además, las hogueras estarán alejadas de viviendas y vehículos, de los árboles y zonas vegetales ni se situarán bajo tendidos eléctricos o telefónicos. Como en años anteriores, estará prohibido quemar neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, ni cualquiera sustancia que al arder desprenda humo tóxico, así como recipientes de líquidos inflamables o sprays.
Cortes de tráfico por las hogueras
Debido a las cacharelas de San Xoán, los siguientes puntos de la capital gallega sufrirán cortes de tráfico:
- San Pedro: corte en la Praza do Cruceiro de San Pedro desde las 18.00 del 23 de junio de 2026. A partir de las 19.00 horas se cerrará la intersección de la rúa Porta do Camiño con la rúa de San Pedro.
- Algalia de Arriba y Praza de San Miguel: corte entre las 18.00 del 23 de junio y las 01.30 del 24 de junio. Acceso de residentes por Porta da Pena y salida por rúa da Atalaia.
- Praza da Universidade: corte parcial de tráfico desde las 12.00 del 23 de junio hasta las 03.30 del 24 de junio, con acceso para residentes del Casco Histórico por la rúa do Cardeal Payá.
- Conxo: cierre de las rúas Campo de Conxo y Sánchez Freire desde las 20.00 del 23 de junio hasta las 03.30 horas del 24 de junio.
- Rúa Ponte de Sar: cierre entre los números 2 y 31 (intersección con rúa Diego Bernal) desde las 16.00 del 23 de junio hasta las 03.30 del 24 de junio.
- Rúa Proxecto Vagalume: corte desde las 17.00 del 23 de junio hasta la 01.00 del 24 de junio.
- Praza Algalia de Abaixo: corte desde las 11.00 del 23 de junio hasta las 03.30 del 24 de junio.
- Rúa Xosé Antonio Souto Paz: corte desde las 17.00 del 23 de junio hasta las 02.30 del 24 de junio.
- Praza Celso Emilio Ferreiro: corte desde las 17.00 del 23 de junio hasta las 02.00 del 24 de junio.
- Volta do Castro (rúa da Decoita): corte desde las 20.00 del 23 de junio de 2026.
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