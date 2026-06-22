Las cacharelas volverán a iluminar Santiago por San Xoán: sardiñadas, música y barrios en fiesta para vivir la noche más mágica del año

Santiago se prepara para vivir el San Xoán -la noche más mágica del año-, una jornada en la que 53 cacharelas y sardiñadas públicas iluminarán la capital gallega desde distintos puntos de la ciudad.

Según ha informado el Concello de Santiago, de las más de medio centenar de cacharelas autorizadas, 41 se celebrarán en la noche del 23 de junio. Además, también se autorizaron otras 507 hogueras y sardiñadas privadas.

Fiestas en barrios y bares por San Xoán

Hogueras, sardiñadas, foliadas y actividades para todos los públicos reinarán en una de las noches marcadas en rojo en el calendario compostelano.

De entre todas las organizadas, destacan las celebradas en los barrios de San Pedro, Vista Alegre, Conxo, O Castiñeiriño, As Fontiñas y San Martiño Pinario, que celebrarán San Xoán entre fuego, música y un ambiente festivo que cada año reúne a miles de compostelanos.

En San Pedro, la cacharela tendrá lugar en el Cruceiro a partir de las 23.00 horas. Desde la Asociación Vceiñal A Xuntaza animan a los vecinos a acercar "madeira para queimar" y un vaso "retornable" para reducir basura.

Vista Alegre también contará con su propia celebración del San Xoán, con una programación que se extenderá al 24 de junio. Hinchables, sesión vermú, sardiñada, verbena, misa y Torneo da Chave se sucederán en dos días para "xuntarnos, compartir mesa, música, baile e veciñanza", inciden desde la organización.

En Conxo habrá a partir de las 18.00 horas una recogida de hierbas, seguida de juegos tradicionales, sardiñada y dos cacharelas (la pequeña a las 22.30 y la Gran cacharela a la 00.00 horas). También habrá Brebaje de San Xoán a a partir de las 23.00 horas.

En San Martín Pinario, el Pub Atlántico y el Café Camalea organizan una fiesta con terraceo y algo para picar (choripán, empanada y salchipapa vegana). Todo ello amenizado por la DJ Sandra Camela y DJ Mil, que pondrán la nota musical desde las 19.00 horas. No faltará "un pequeno lume purificador para que saltedes e… meigas fóra", informan desde sus redes sociales.

El barrio de As Fontiñas organizará un Roteiro das Herbas (de 11 a 12.30 horas) y una cacharela con sardiñada desde las 20.30 horas. También habrá música en directo.

También el O Embora celebrará su particular San Xoán con sardiñada y churrasco a partir de las 20.00 hroas; música desde las 18 y el concierto de The Anomalys (22.00 horas) y el DJ Vilouta (desde las 23.30 horas). El Momo hará lo propio desde las 20.00 horas con música tradicional gallega, sardiñada y queimada. En la Praza da Quintana tendrá lugar el San Juan Fest: tardeo desde las 19.00 horas a las 3.00 de la madrugada con DJs, barra, empanada y buen ambiente.

Finalmente, la Praza Feixóo se convertirá en el epicentro de la foliada, con baile tradicional, sardiñada y cacharela para saltar. Todo ello organizado por Riquela, Modus Vivendi y Borriquita de Belém a partir de las 21.00 horas.

Otras cacharelas y sardiñadas

En este listado puedes encontrar otras hogueras y sardiñadas que se van a celebrar en la noche más corta del año:

A.A.V.V. Río Sarela San Lourenzo · Carballeira de San Lourenzo

Estrella Vermella · Praza da Algalia de Abaixo

ANPA CEIP Apóstolo Santiago · Rúa Proxecto Vagalume

A.A.V.V. Santa Marta–Choupana (Vedesma) · Santa Marta (Al lado de la escuela infantil y las pistas)

A.A.V.V. Sandra Prego Rial · Rúa de Xosé Antonio Souto Paz

Comunidad de propietarios Urbanización Brandía · Paseo da Quinta

Espacio Vecinal de Sar · Rúa Ponte de Sar, 6

Agrupación Deportiva Baloncesto Fontiñas · Parque entre rúa Londres y rúa Lisboa

A.A.V.V. Guadalupe A Ponderosa · Praza Celso Emilio Ferreiro

A.A.V.V. Río Sarela da Peregrina · A Peregrina, 12

A.A.V.V. Volta do Castro · Rúa Decoitá

C.P. Roxos Quintáns · Rúa Irmán Santos Varela (placita al final de la calle)

Comisión de Festas Bande San Marcos · Campo de fútbol Rúa Coto dos Olmos

Solo sardinadas en:

Bar 1000 Metros · Concheiros 31

Bar El Barranquillo · Concheiros 24–26

Asociación Cultural San Martiño Pinario · Rúa Recantos de San Miguel

Asociación Cultural Cidade Vella · Distintas calles del casco histórico de Santiago

Pub Avante · Cantón de San Bieito

Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Praza San Paio de Antealtares

Restaurante Raxoi · Avda. Raxoi, 3

Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Avda. Mestra Victoria Míguez, 44

Bar Sande · Rúa San Pedro, 35

Casas Reais, 21

Café Bar Bicoca · Rúa Entremuros, 4

Bar Inferno · Rúa Santa Cristina, 26

Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Rúa das Ameas, 2

Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Montero Ríos, 44 (Bar Jocar)

Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Rúa da Raíña, 5 e 28

Asociación Empresarial Hostalaría Galicia · Tras San Fiz de Solovio, 2

Otras hogueras:

Associaçom Semente Compostela · Praza Salvador Parga

Agora Galiza · Praza do Matadoiro

Galiza Nova · Praza da Pescadería Vella

Asociación Cultural Refuxios da Memoria · Praza 8 de Marzo

Asociación Alicia Dorado · Praza da Universidade

AA.VV. Monte do Gozo · Rúa S.D. Compostela – San Lázaro (Amio)

Rúa Antón Vilar Ponte

El Concello de Santiago autoriza más de medio centenar de cacharelas / Concello de Santiago

Normas para las cacharelas

Según ha recordado el concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, desde su departamento se han facilitado el enganche de puntos de luz a un total de 16 cacharelas y sardiñadas, así como el acceso a puntos de agua y sacos de arena, fundamentalmente en la zona histórica para la protección del pavimiento.

Como es habitual, para la noche de San Xoán habrá refuerzo en los efectivos de la Policía Local y de los Bomberos de Santiago, para atender cualquier tipo de incidencia. En este sentido, Xan Duro ha incidido en la importancia de extremar las medidas de precaución ante las altas temperaturas registradas estos días, "tanto no que ten que ver coas propias cacharelas como co efecto que o calor poida ter nas persoas máis vulnerables".

Desde el concello compostelano han recordado las instrucciones para garantizar la seguridad en las cacharelas y sardiñadas. Si tienen lugar en la zona urbana el volumen del combustible no puede exceder los 2 metros de diámetro, los 6 de perímetro y 1 metro de altura. En la zona rural, no podrán exceder los 3 metros de diámetro, los 9 de perímetro y los 3 de altura.

Además, las hogueras estarán alejadas de viviendas y vehículos, de los árboles y zonas vegetales ni se situarán bajo tendidos eléctricos o telefónicos. Como en años anteriores, estará prohibido quemar neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, ni cualquiera sustancia que al arder desprenda humo tóxico, así como recipientes de líquidos inflamables o sprays.

Una cacharela de San Xoán el año pasado / Jesús Prieto

Cortes de tráfico por las hogueras

Debido a las cacharelas de San Xoán, los siguientes puntos de la capital gallega sufrirán cortes de tráfico:

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