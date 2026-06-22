Conxo celebra por primera vez la fiesta del Orgullo LGTBI+: "Queremos darlle voz ao colectivo no rural"

Conxo se sumará este año por primera vez a las celebraciones del Orgullo LGTBI+ con una jornada festiva y reivindicativa que busca llevar el mensaje de diversidad e inclusión más allá del centro urbano de Santiago. La cita tendrá lugar este viernes 26 de junio en la plaza central del barrio y ofrecerá una programación ininterrumpida desde el mediodía hasta la noche, con música, actuaciones drag, mercado artesanal, gastronomía y espacios de información.

La iniciativa parte de la comisión de fiestas de Conxo, con la colaboración del Concello. “Queremos darlle voz ao colectivo no rural”, explica el presidente de la comisión, David Rozados, quien recuerda que este tipo de eventos suelen concentrarse tradicionalmente en la zona histórica de la ciudad. “No rural tamén hai compañeiras LGTB”, añade.

La programación arrancará con la apertura de un mercadillo formado por una veintena de puestos, la mayoría dedicados a la artesanía, aunque también habrá espacios de tatuajes, ropa, pendientes y otros complementos. A ello se sumarán mesas informativas relacionadas con la realidad LGTBI+, además de food trucks y puestos de chucherías y globos para completar la oferta lúdica.

La música será uno de los grandes atractivos de la jornada. Sobre el escenario pasarán Patric Music, a las 14.00 horas; Os Enxebres, a las 15.30; Drag Kettypin, a las 17.30; Drag La Brillos, a las 19.30; y La Yaya Dj, que pondrá el broche final a partir de las 21.00 horas.

La cantina estará gestionada por la propia comisión de fiestas, que confía en registrar una elevada participación en esta primera edición. “Esperamos que sexa un día de desfrute”, señala Rozados, convencido de que la respuesta del público respaldará una propuesta que nace con vocación de continuidad.

Mazarelos toma el relevo el sábado

La celebración de Conxo servirá además como antesala del acto central del Orgullo 2026 organizado por el Concello de Santiago, que se desarrollará al día siguiente, sábado, en la Praza de Mazarelos. Allí tendrán lugar actuaciones musicales de O Xoán y Pídechas o Corpo, una actuación drag de Amanda Carallo y la entrega de los premios del certamen de poesía de Avante LGBT+. Asimismo, el centro social del Ensanche acoge esta semana la exposición Rostros e corpos contra o odio, una instalación artística y comunitaria que podrá visitarse hasta el día 28.