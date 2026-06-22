Los cuatro exconcejales del PSOE de Santiago concurrirán juntos a las municipales de 2027 con una nueva candidatura

Los cuatro concejales de Santiago expulsados del PSOE han decidido dar un paso al frente y concurrir juntos a las elecciones municipales de 2027 con una candidatura propia. Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez escenificarán este martes una decisión que ha sido adoptada de forma conjunta tras más de un año desempeñando su labor como ediles no adscritos.

Su portavoz, Gonzalo Muíños, explicó este lunes que ha llegado el momento de "aclarar, y aclararnos, sobre el camino que debemos tomar", una reflexión que, asegura, ha estado guiada por las conversaciones mantenidas con los vecinos de la ciudad. El edil también agradeció el respaldo recibido durante estos casi dos años marcados por la crisis política que derivó en la expulsión de los cuatro exconcejales del Partido Socialista.

La ruptura con el PSOE tuvo su origen en el enfrentamiento interno surgido durante un Pleno celebrado el 24 de junio de 2024 a raíz de la votación sobre la regulación de las viviendas de uso turístico. Aquel episodio acabó con la expulsión de los cuatro concejales, que desde entonces han continuado formando parte de la Corporación municipal como no adscritos.

En el anuncio previsto para este martes, los cuatro representantes municipales pretenden trasladar una imagen de cohesión y estabilidad. "Sin peleas internas y sin especulaciones", subrayan, antes de incidir en que la unidad ha sido la clave para mantenerse políticamente activos tras un proceso que califican de especialmente complejo. Muíños sostiene que esa cohesión les permitió conservar "la dignidad que se nos intentó negar".

Rosón liderará la candidatura

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO, la nueva candidatura estará encabezada por Mercedes Rosón, quien asumirá el liderazgo de la lista con la que los exsocialistas aspiran a competir por la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027. La confirmación oficial está prevista durante la rueda de prensa que este martes (11.00 horas) ofrecerán conjuntamente los cuatro concejales.

Con este movimiento, el panorama político compostelano incorporará un nuevo proyecto electoral que nace de una de las mayores crisis internas vividas por el PSOE local en los últimos años, que desembocó en la expulsión del partido, en mayo de 2025, de Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez.

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Horas antes de la rueda de prensa en la que se anunciará públicamente la decisión de los ediles no adscritos, fuentes consultadas por este periódico señalaron que "hay futuro" y añadieron dos cuestiones relacionadas con la fecha elegida, el 23 de junio, para realizar el anuncio que "no son baladí". El 24 de junio de 2024 se celebró el Pleno en el que se desató la ruptura en el partido. Y también un 24 de junio, pero de 2014, Mercedes Rosón perdió las primarias en el PSOE de Santiago ante Paco Reyes.