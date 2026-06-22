O Son do Camiño, curiosidades: Iago Aspas, un festivalero más en Santiago

Además de las cerca de 42.000 personas reunidas en Santiago durante cada una de las recientes dos primeras jornadas del O Son do Camiño (en la tercera del sábado hubo muchísima gente pero no parecía lleno), el festival tuvo mil curiosidades.

Anécdotas sobre Katy Perry

El concierto de Katy Perry en el Monte do Gozo, que incluyó su salto al foso dentro de una gigantesca botella plástica, tuvo otro tic surrealista cuando sus bailarines se vistieron de astronautas con dos grandes banderas españolas (en Lisboa dos días después sacaron lusas) mientras sonaba el Así habló Zaratustra de Richard Strauss que sale en 2001: Una odisea en el espacio (película de Stanley Kubrick) para subirse a una plataforma y clavarlas como en la luna mientras la artista agitaba una bandera de Galicia.

Antes, Katy Perry firmó discos en el Obradoiro (calzada con deportivas Adidas) tras irse de compras y visitar la Quintana. Y en ese día previo a su actuación, vistió gorra blanca en su prueba de sonido al ensayar a guitarra acústica «Thinking Of You».

Daní Martín y Aspas

Otra estrella del festival, Dani Martín, posó con el astro del Celta de Vigo, Iago Aspas, futbolista acompañado en el backstage por Roberto Lago (ex celtiña), el entrenador Rubén de la Barrera, el periodista César Méndez y el codirector del evento, Kin Martínez (de Esmerarte), entre más cómplices.

Volviendo a Katy Perry, el compostelano Ortiga echó humor a esa visita y salió a escena así: «Boas tardes somos Katy e os Perrys...». Y Leire Martínez, tocada con una camiseta katyperrysta, posó con la estadounidense tras actuar con un vestido hecho en Santiago y diseñado por el moañés Mario Lorenzo y lo cuenta emocionado en sus redes: «Ver una creación propia sobre un escenario de esta magnitud es uno de esos momentos que recuerdan por qué merece la pena cada hora de trabajo. Gracias, Leire, por la confianza. Y gracias especialmente a Ana Prados por su guía, sus consejos y su apoyo durante el desarrollo del outfit, fundamental para dar forma al resultado final», añade sobre la mimada labor de dicha modista de alta costura asentada en Santiago.

Pepe Solla, chef gallego con Estrella Michelin que estudió en la USC antes de consolidarse en la gastronomía, fue uno más de los fans dentro del foso en el concierto de Linkin Park, cuya vocalista Emily Armstrong también esgrimió una bandera gallega en una de las grandes actuaciones del O Son do Camiño y donde, a diferencia, de Katy Perry, sí permitió que fotógrafas y fotógrafos trabajasen en su área del pasillo que hay entre las primeras filas del público y el escenario (la diva exigió ser fotografiada desde los controles de sonido, a unos 15 metros).

Lola Índigo, Guitarricadelafuente, Sexy Zebras y MRVR

Otra grande (a escala estatal), Lola Índigo, que dio ritmo a la jornada final a base de baile, urbana, reguetón, pop y flamencura, confesó su amor por Galicia al recordar que veranea «todos los años» en esta tierra, añadiendo: «Nos vemos en agosto, estáis invitados a mi autocaravana hippy».

Guitarricadelafuente el sábado como Sexy Zebras el viernes, invocaron al público para decir que tenían respectivos familiares en el Monte do Gozo que celebraban ahí sendos cumpleaños.

Leire Martínez con Katy Perry, Pepe Solla y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, de espaldas. / Instagram

El madrileño MRVR ilustró con simpatía la sideral distancia entre el gusto musical de madres y padres y sus hijos e hijas al decir tras su show de urbana y reguetón: «Gracias padres por acompañar a vuestros hijos al concierto. Sé que pensáis que soy un retrasado con autotune, pero gracias».

¿Algo especial en 2027?

Dotado en 2026 de un presupuesto de «8 millones» de euros, según detallan a EL CORREO GALLEGO fuentes del evento, O Son do Camiño ha tenido el respaldo de la Xunta de Galicia dentro de su estrategia turística apoyando la cita con «3,1 millones», como indican desde esa área a este diario, queda esperar si en 2027, Año Xacobeo, habrá edición especial.

Noticias relacionadas

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda, estuvo en el Monte do Gozo y tanto él como las promotoras gallegas que organizan el festival, Bring The Noise y Esmerarte, recibieron sugerencias para el próximo cartel. Anoten dos nombres posibles como reclamo: Coldplay y Rolling Stones (sacan disco en unos días y prevén gira en 2027).