Los hoteles de Santiago afrontan con optimismo el verano tras rozar el lleno esta semana

Con unos datos de ocupación que rozaron el lleno esta semana de O Son do Camiño y tras una larga travesía del desierto en los primeros meses del año -donde también se dejó notar el efecto negativo del cierre del aeropuerto compostelano por obras- el sector hotelero de Santiago parece ver por fin la luz al final del túnel y encara esta temporada de verano con optimismo.

De hecho, desde Unión Hotelera Compostela su presidente avanza que junio podría superar el 80% de ocupación de 2025. Un mes en el que, como explica Esteban Iglesias en conversación EL CORREO GALLEGO, «está siendo muy positivo por un compendio de muchos factores, ya que ha habido muchas reuniones, congresos, pequeñas convenciones que han incrementado el volumen de visitantes durante los días laborables, y en fin de semana empieza a haber más turismo de ocio».

Impacto positivo en muchos sectores

A ello se suma el impacto de O Son do Camiño, cita musical gracias a la que las reservas estuvieron casi al completo, puesto que aunque señala que sí quedó alguna habitación libre en los grandes hoteles, los pequeños llevaban ya meses con el cartel de completo.

Asegura que las cifras se movieron entre el 90 y el 95% de ocupación, especialmente el jueves, donde se notó la presencia de Katy Perry porque «como era su inicio de gira, hubo mucha gente de fuera de España que vino a verla y hubo casi un 100%».

Subraya que el impacto del festival tiene repercusión en los hoteles durante toda la semana porque «aunque dura tres días, desde el lunes ya hay mucha presencia de equipos que vienen a realizar el montaje, técnicos de iluminación y sonido, y que generan muchas noches de hotel en las jornadas previas», pero también en otros sectores económicos de la ciudad como «los restaurantes, las empresas de transporte o de materia prima, generando un marketing indirecto impagable para clientes futuros porque quienes vienen a ver a su artista, saben que actuó en Santiago, y eso nos posiciona en el mapa de los mejores festivales de Europa».

"Tenemos el mejor recinto de conciertos del norte de España, el Monte do Gozo, para actuaciones de referencia nacionales e internacionales" Esteban Iglesias — Presidente de Unión Hotelera Compostela

Ante esta cita de éxito a nivel internacional en el calendario de Compostela, su único lamento es que «tenemos el mejor recinto de conciertos del norte de España y es una pena que solo se utilice para O Son do Camiño y O Gozo Festival», cuando «podrían promoverse conciertos de referencia de artistas nacionales e incluso alguno internacional durante los meses de verano porque tenemos el espacio adecuado para ello».

Eventos multitudinarios

Recuerda el efecto del paso de El Último de la Fila por la ciudad «de rebote» y advierte de que «en A Coruña nos están adelantando por la derecha desde hace tiempo, con numerosos conciertos anuales». De ahí que señale que al sector al que representa «nos gustaría que otras instituciones, que el Concello, apostasen también por impulsar algún concierto que congregara a miles de personas», y añade que «agosto es muy largo y en septiembre también suele hacer buen tiempo, con lo cual hay margen para organizar eventos en el exterior de mayo a septiembre».

Volviendo a las perspectivas que manejan para la temporada alta, Esteban Iglesias explica que a nivel turístico en Santiago «junio y septiembre son siempre los dos mejores meses porque se unen el componente vacacional y el de empresa», y augura que «julio y agosto estarán en la línea del año pasado, igual un poco mejor; pero todavía hay incertidumbre porque el turismo vacacional reserva más a última hora que el de empresa», mientras que «para septiembre tenemos ya más ocupación garantizada» que para los dos meses de pleno verano por ese comportamiento diferencial de un tipo de viajero y otro.

Hacia la rentabilidad positiva

Optimista ante la previsión de crecimiento, espera resultados positivos porque «el primer cuatrimestre fue malo y los datos del INE que saldrán ahora de mayo tampoco van a ser buenos con el cierre del aeropuerto, por lo que necesitamos que de junio a octubre sean unos meses que nos permitan ponernos en rentabilidad positiva, ya que hasta abril los hoteles estuvimos en pérdidas».

De cara al próximo Xacobeo y su posible repercusión en el sector, al presidente de Unión Hotelera Compostela le preocupa sobre todo el primer cuatrimestre. Un período de tiempo durante el que «este año cerramos con una ocupación del 43% frente al 52% del anterior, perdiendo 69.000 pernoctaciones, y tememos que pueda pasar algo parecido, con lo cual no estaríamos hablando de un año xacobeo, sino de unos meses xacobeos». Una situación que podría cambiar sustancialmente si se empezara a adelantar ya parte de la programación para 2027.

Incide en que para el sector sería relevante que se fuera anunciando ya parte de lo que va a acontecer en el Xacobeo, de forma «que la gente empiece a planear sus viajes, y más cuando el turismo de ocio se está planteando como un turismo de experiencias».