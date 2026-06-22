Santiago registra la primavera más seca de los últimos 50 años

La primavera de 2026 pasará a la historia meteorológica de Santiago como la más seca de los últimos 50 años. El acumulado de precipitaciones apenas alcanzó los 83,2 litros por metro cuadrado, una cifra inferior a algún día muy lluvioso en la ciudad, muy alejada de la media habitual para esta época del año y que evidencia la gravedad del déficit hídrico.

Los registros muestran un comportamiento excepcionalmente seco desde el final de marzo, cuando las lluvias fueron prácticamente inexistentes. Durante abril se contabilizaron únicamente 27,1 litros por metro cuadrado, mientras que en mayo se recogieron 48,7 l/m2. En lo que va de junio apenas se han sumado 7,4 litros, consolidando un balance pluviométrico sin precedentes en las últimas cinco décadas.

Hasta ahora, tomando como referencia de partida el año 1976, la primavera más seca registrada había sido la de 1990, con 146 litros por metro cuadrado, casi el doble de lo medido este año. El contraste resulta aún más llamativo si se compara con la media primaveral de Santiago, situada en torno a los 340 litros por metro cuadrado. En años especialmente lluviosos, como 1983, las precipitaciones llegaron a alcanzar los 646 l/m2.

Temperaturas

Las temperaturas también han dejado datos destacados durante la estación. La máxima se registró el 13 de junio, cuando el Observatorio Astronómico Ramón María Aller de la USC, centro colaborador de la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzó los 35,7 º. Aunque este valor ha sido superado en otras ocasiones, refleja el intenso episodio de calor vivido a mediados de mes.

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En contraste, la temperatura mínima de la primavera fue de 2,3º, registrada el 12 de abril. Sin embargo, uno de los datos más llamativos se produjo también el 13 de junio, cuando la temperatura mínima en el Campus Vida de la USC no descendió de los 19,1 grados, una noche excepcionalmente cálida para estas fechas.