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Santiago na vangarda na neurociencia

A USC únese a unha das grandes infraestruturas europeas para investigar o cerebro

A incorporación permitirá ao CiMUS acceder a ferramentas avanzadas de simulación, intelixencia artificial e computación de alto rendemento, ademais de reforzar a colaboración científica internacional

Investigadores do CiMUS implicados no proxecto europeo de referencia en neurociencia Ebrains.

Investigadores do CiMUS implicados no proxecto europeo de referencia en neurociencia Ebrains. / Cedida

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L.R.

Santiago

O Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas da USC (CiMUS) acaba de adherirse como membro asociado ao proxecto Ebrains, unha iniciativa europea que ten como obxectivo fomentar a investigación relacionada co cerebro e axudar a transferir os resultados obtidos no laboratorio á industria, en beneficio dos pacientes e a sociedade.

Ebrains componse dunha infraestrutura dixital posta a disposición de persoal científico, profesionais sanitarios e empresas, que ofrece acceso a datos, atlas, ferramentas de modelización e simulación, así como doado acceso a recursos informáticos de alto rendemento e a plataformas robóticas e de intelixencia artificial.

“Unirnos a Ebrains representa un paso estratéxico significativo para a USC reforzando o noso compromiso coa excelencia en neurociencia e investigación interdisciplinaria”, sostén o profesor José Luis Labandeira, investigador principal no área de Enfermidades Neurodexenerativas no CIMUS e representante da USC en Ebrains. “A través de Ebrains, o noso persoal investigador accede a infraestruturas dixitais de vangarda, incluíndo repositorios de datos, ferramentas de simulación e plataformas colaborativas que nos permiten abordar desafíos complexos relacionados co cerebro desde múltiples perspectivas”, engade.

A incorporación a esta infraestrutura europea conta coa participación doutro persoal da área de Enfermidades Neurodexenerativas do CiMUS como Ana Isabel Rodríguez, Jannette Rodríguez, Daniel Torrecilla, Pablo Aguiar e Alba Vietes e outros, cuxas liñas de traballo en neurociencia contribuirán a fortalecer a presenza da universidade neste ecosistema colaborativo internacional.

Para a USC e o CIMUS, en particular, a pertenza a Ebrains é unha oportunidade única para conectar a medicina molecular coa neurociencia computacional a grande escala. Para o representante da USC en Ebrains “esta participación fortalece o noso papel dentro do panorama europeo de investigación, fomentando sinerxías con institucións líderes e mellorando o impacto global da nosa produción científica. Ao integrar a nosa experiencia neste ecosistema compartido, a colaboración permitiranos participar noutras iniciativas europeas esenciais para o avance do medicamento de precisión e o desenvolvemento de novas estratexias terapéuticas para enfermidades neurolóxicas e crónicas”.

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O impulso do Human Brain Project, a maior iniciativa europea de investigación sobre o cerebro

Ebrains integra unha serie de servizos cuxa función principal é a de acelerar e profundar no coñecemento do cerebro. Esta iniciativa representa unha vantaxe estratéxica para a USC, xa que permitirá que diversos laboratorios altamente cualificados potencien a súa actividade investigadora a nivel nacional e internacional. Todas estas ferramentas nútrense dos logros alcanzados polo Human Brain Project (HBP), a maior iniciativa europea de investigación sobre o cerebro e un dos maiores proxectos financiados pola Unión Europea (UE). Na intersección entre neurociencia e informática, o HBP investiga este órgano e as súas enfermidades con axuda de métodos moi avanzados de computación, neuroinformática e intelixencia artificial, e impulsa a innovación en campos como a computación inspirada no cerebro e a neurorrobótica.

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