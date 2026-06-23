Más de 130 empresas se interesan por fabricar con la Universidad de Santiago un acelerador de partículas para el CERN

Más de 130 empresas y agentes de I+D+i han mostrado su interés por el proceso abierto en Galicia para fabricar un prototipo para el futuro acelerador de partículas del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear), uno de los proyectos científicos y tecnológicos más ambiciosos de los próximos años a nivel internacional.

La Xunta impulsa el proyecto junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del IGFAE, el centro de la USC integrado en la red de investigación CIGUS. Y el primer paso fue lanzar una jornada informativa sobre el proceso, al que acudieron 53 representantes de empresas de forma presencial y cerca de 80 más online.

En estos momentos, hasta el día 9 de julio, está abierta una consulta preliminar al mercado para que las compañías interesadas en fabricar el prototipo formalicen su candidatura.

En el encuentro, las empresas recibieron información sobre la participación en este reto, así como los objetivos y alcance que téndrá en elos ámbitos gallego, nacional e internacional.

Fases del proceso La consulta preliminar al mercado servirá para conocer el grado de desarrollo de tecnologías novedosas y relevantes en el ámbito de los colisionadores de partículas para hacer el prototipado completo y la preindustrialización de una sección representativa del futuro colisionador de partículas. A partir de esta consulta, continuará el proceso de compra pública innovadora en la modalidad de contratación precomercial, llevada a cabo por el CDTI y destinada a articular la participación de empresas y otros agentes del ecosistema de I+D+i.

"Es un orgullo que Galicia esté presente en este desafío mundial de I+D+i"

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, celebró el "enorme interés" en la iniciativa, una oportunidad pone de manifiesto "la excelencia del ecosistema científico de la Galicia Calidade".

"Es un orgullo para nuestra I+D+i que Galicia pueda estar presente en este desafío mundial y es una buena noticia contar hoy en este encuentro con un número tan importante de empresas, muestra del interés que despierta en el sector esta iniciativa", ha expresado el conselleiro en la jornada celebrada en el Instituto Gallego de Física de Altas Energías (IGFAE).

Acompañado de la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, el conselleiro animó a participar e a implicarse neste proceso : “Sodes un elemento fundamental para que este proxecto de referencia internacional chegue a bo porto e poidamos fabricar en Galicia un dos prototipos para o colisionador do CERN“.

Al acto asistieron, entre otros, la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras; el secretario general de CDTI, Francisco Javier Pérez, y el director del IGFAE, Carlos Salgado.