La entidad dio a conocer su memoria anual
Más de 45.000 personas recurrieron a Cáritas Diocesana de Santiago en un año marcado por la crisis de la vivienda
Casi el 60% de los atendidos son de origen extracomunitario, con predominio de usuarios venezolanos, peruanos, y colombianos
Más de 45.000 personas recurrieron el pasado año a Cáritas Diocesana de Santiago para recibir asistencia y orientación. La entidad acompañó de forma directa a 20.664 personas durante 2025 en un contexto marcado por el encarecimiento de la vivienda, la fragilidad económica y el aumento de situaciones de exclusión que, según alertó su directora, Pilar Farjas, durante la presentación de su memoria anual, han dejado de ser puntuales para convertirse en problemas cada vez más crónicos y difíciles de revertir.
Farjas insistió en que la exclusión social se está haciendo "más compleja y más difícil de revertir" y, según explicó, muchas de las situaciones que atiende la entidad "ya no son situaciones puntuales, sino crónicas".
La vivienda es la principal preocupación
Uno de los mensajes más repetidos durante la comparecencia fue el relacionado con la vivienda. La directora de Cáritas Diocesana de Santiago aseguró que el acceso a un hogar digno se ha convertido en la principal preocupación de la entidad y en uno de los factores que más contribuyen a la exclusión social.
Según explicó, cada vez son más frecuentes los casos de personas que, pese a tener empleo, no logran acceder a una vivienda o destinan una parte excesiva de sus ingresos al pago del alquiler.
Durante el pasado año, cerca de 900 personas fueron atendidas en recursos residenciales y programas de acogida, mientras que la entidad dispone actualmente de una red de 43 viviendas con 232 plazas.
Para Farjas, la precariedad actual se está consolidando en torno a tres grandes ejes: la vivienda, la salud mental y la fragilidad económica. En este sentido, defendió que la magnitud de los problemas detectados "no se resuelve únicamente con intervención social, son necesarias soluciones transversales".
Cada vez más trabajadores en situación de exclusión
La memoria presentada por Cáritas refleja también cómo el empleo ha dejado de ser una garantía suficiente para abandonar una situación de vulnerabilidad. La entidad atendió durante 2025 a 12.199 personas con necesidades básicas, relacionadas con alimentación, suministros, atención sociosanitaria y otros gastos esenciales.
Al mismo tiempo, 3.759 personas participaron en programas de orientación y formación, que permitieron alcanzar 877 inserciones laborales directas y facilitar más de 600 contrataciones a través de la Bolsa de Empleo de la organización. No obstante, aunque defiende que el trabajo es el mejor mecanismo de integración social, Farjas alerta de que "cada vez nos encontramos a más personas que aun con empleo siguen en situación de exclusión.
Familias con hijos y un importante peso de la inmigración
La responsable del organismo detalló también el perfil predominante de las personas atendidas por la entidad. Según explicó, son habituales las familias con hijos a cargo, de edades medias y en las que la principal sustentadora económica suele ser una mujer.
La inmigración constituye además uno de los factores más relevantes en la atención social desarrollada por la organización. De acuerdo con los datos de la memoria, el 59,20% de las personas atendidas son inmigrantes extracomunitarios, procedentes principalmente de Venezuela, Perú, Colombia, Bolivia y Nicaragua.
Farjas recordó que el riesgo de exclusión social entre la población migrante continúa siendo significativamente superior al de la población autóctona, lo que se traduce en mayores dificultades para acceder a empleos estables, vivienda y recursos de apoyo.
Asimismo, preguntada por la política de regularización de migrantes impulsada en España, la directora recordó que "Cáritas respaldó el proceso" y defendió que constituye una herramienta útil y necesaria para "favorecer la integración social y laboral de quienes llegan al país".
Más de 2.800 voluntarios y colaboradores
Durante la rueda de prensa, la responsable de la entidad recordó que Cáritas Diocesana de Santiago se sostiene gracias a una amplia red de apoyo formada por más de 2.800 voluntarios y colaboradores, que desarrollan su labor en parroquias, programas sociales y recursos de atención distribuidos por las provincias de A Coruña y Pontevedra.
Durante 2025, la organización movilizó más de 10 millones de euros para financiar proyectos relacionados con necesidades básicas, empleo, vivienda, inclusión social y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad.
La memoria concluye con un llamamiento a las administraciones públicas y al conjunto de la sociedad para afrontar problemas que, según la organización, presentan un carácter cada vez más estructural y requieren respuestas coordinadas y sostenidas en el tiempo.
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