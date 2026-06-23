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"Todos sabemos quién era y que murió de una sobredosis": Santa Marta Segura convoca una nueva concentración contra el tráfico de drogas en Santiago

Tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio a las 20:30 horas en la praza Pascual Veiga, situada junto a la avenida de Barcelona

Imagen de archivo de O Banco do Pobre, uno de los puntos de venta de droga que denuncia la Plataforma Santa Marta Segura

Imagen de archivo de O Banco do Pobre, uno de los puntos de venta de droga que denuncia la Plataforma Santa Marta Segura / Antonio Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

La aparición el pasado viernes de un hombre muerto en una caseta de obra en el entorno del Hospital Clínico Universitario de Santiago (CHUS), ha vuelto a encender las alarmas en la zona de Santa Marta después de que el pasado 29 de mayo, otro varón fuera hallado sin vida en el interior de un supuesto 'narcopiso' ubicado en la rúa José María Lacarra. En este sentido y según declaraciones de la asociación de vecinos del barrio a EL CORREO GALLEGO, aseguran que esta nueva víctima era un conocido toxicómano que frecuentaba los dos puntos de venta de droga que sitúan en O Banco do Pobre y en la conocida como 'Casa de la Palmera", y que su fallecimiento se habría producido, "por una sobredosis".

Una afirmación que el portavoz de la Plataforma Santa Marta Segura, José Manuel López, hacía este lunes a este diario. Asimismo, insistió en que desde la asociación no quieren poner el foco del problema sobre estas personas con adicciones, ya que según su opinión, "no dejan de estar enfermas".

Parte trasera de la vivienda conocida como 'La casa de la palmera' en la que este jueves ha aparecido muerto un hombre por una posible sobredosis

Parte trasera de la vivienda conocida como 'La casa de la Palmera' en la que apareció un hombre muerto por una posible sobredosis a finales del mes de mayo / maps

Lo que sí pidió López, es que las autoridades "pongan todo de su parte para que, de una vez, cierren los puntos de venta que denunciamos desde hace mucho tiempo en el barrio", al tiempo que criticó que el pasado viernes indicaran que se trataba de un indigente: "No sirve de nada que quieran taparlo, todos en Santa Marta sabemos quién era y que murió de una sobredosis", explicó el portavoz.

Una nueva concentración

El pasado lunes 1 de junio, la Asociación de Vecinos del Ensanche Raigame convocó una concentración en la praza Roxa para denunciar el incremento de la inseguridad, las peleas y el tráfico de drogas en las calles del centro de Santiago. Anunciada varios días antes, coincidió que el fin de semana previo murió la primera víctima y se sucedieron una serie de peleas en el entorno de un conocido 'after' de la rúa Fernando III o Santo, en las que un muchacho fue agredido con una botella de cristal rota que le provocó un corte en el pecho.

Estos hechos caldearon aún más los ánimos de las distintas asociaciones de vecinos que acudieron a la cita, entre las que se encontraban la Asociación Veciñal Río SarelaAsociación de Veciños da Cidade Histórica FonsecaAsociación de Veciños do Casco Histórico, Asociación Álvaro Cunqueiro de Vista Alegre y la Plataforma Santa Marta Segura.

Concentración de vecinos este lunes en la Praza Roxa

Imagen de la concentración del pasado 1 de junio en la Praza Roxa de Santiago / A. B.

Durante el acto, los asistentes manifestaron estar "alarmados y hartos", y marcaron esos altercados como "un punto de inflexión" para solicitar a las autoridades una respuesta "integral y sostenida" con la que frenar estas situaciones en la capital de Galicia. Del mismo modo, adelantaron que de no cesar estos problemas, las distintas asociaciones convocarían nuevas protestas con el fin de encontrar una solución.

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Es por ello que, a raíz de la aparición de la segunda víctima mortal en menos de un mes por una supuesta sobredosis, Santa Marta Segura ya ha convocado una nueva concentración para exigir, según cuenta José Manuel López, "la intervención y el cierre inmediato de estos dos focos de muerte e inseguridad". La cita, a la que están invitados todos aquellos que quieran asistir, tendrá lugar el próximo jueves 25 de junio a las 20:30 horas en la praza Pascual Veiga, situada junto a la avenida de Barcelona.

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