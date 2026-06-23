Curtocircuíto llega a Santiago el día 30 con Jaione Camborda de jurado y el 53 % de la sección "Cosmos" firmada por mujeres

Llega el festival Curtocircuíto. Se celebra del 30 de junio al 5 de julio. Organizado por el Concello de Santiago a través de Compostela Cultura, decidirá su palmarés de la sección oficial competitiva con un jurado formado por la cineasta vasca asentada en Compostela, Jaione Camborda, junto al escritor Ismael Ramos y al arquitecto/fotógrafo Tono Mejuto.

Premio especial a una cineasta de vanguardia

Curtocircuíto 2026 empieza el próximo martes 30 con la película inaugural, "Despois das cidades", de Xacio Baño. Además, Marie Losier (Boulogne-Billancourt, Francia, 1972 ), parte de los referentes del cine experimental contemporáneo, recibirá premio especial Curtocircuíto Atlas! y se anuncia que la programación de esta inminente vigésimo tercera edición incluirá dos focos sobre Lawrence Lek y Gala Hernández López.

Lawrence Lek (Frankfurt am Main, Alemania, 1981), artista, cineasta y músico británico, «desarrolla una obra situada entre el cine, los videojuegos y la instalación inmersiva», según la organización de un festival presentado ayer en Raxoi en una rueca de prensa que contó con la concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao; el diputado provincial de Contratación e Patrimonio, Xosé Lois Penas; el director de Agadic (Axencia Galega das Industrias Culturais), Jacobo Sutil; y el director artístico de Curtocircuíto, Pela del Álamo, entre más partícipes.

Gala Hernández López (Murcia, 1993) «se ha convertido en una de las ensayistas más relevantes de la creación audiovisual contemporánea europea por su trabajo».

Curtocircuíto presenta un total de 21 filmes procedentes de 16 países que conforman la sección oficial Cosmos (el 53 % de las obras, firmadas por mujeres), con obras llegadas de Nueva Zelanda, Irán, China, Estonia, Sudáfrica, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Austria, Francia, Bélgica o Macedonia del Norte, entre otros territorios.

La producción española que compite en ese apartado Cosmos incluye películas como "Abortion Party", de Julia Mellen; "like moths to light", de Gala Hernández (proyecto a medias con firmas de Francia y Italia); "Stallion y la bola de cristal", de Christian Avilés; y "Vegetare", de Adrià Expòsit-Goy.

El festival mantiene sedes como el Teatro Principal y Numax, el Auditorio de Galicia o la Facultad de Periodismo de la USC, además de la Praza da Quintana, la Praza de Praterías, el parque de la Alameda y varias calles de la ciudad.

Las actividades al aire libre, ya sean proyecciones, performances o conciertos audiovisuales, serán de acceso gratuito.

Precio de las entradas y donde comprarlas

Las entradas para las sesiones del Principal y Numax valen cuatro euros y los Live AV en interior costarán 7 €. Además, hay un abono completo a 25 €, disponible a través de la plataforma online de Compostela Cultura y con recogida física posterior en Zona C.

Las sesiones especiales y la programación en plazas es gratuita, con retirada previa de entrada en ciertos casos. Los tickets podrán adquirirse online a través de www.compostelacultura.gal en días previos al festival o presencialmente en la Zona C - Punto de Información Cultural (Praza de Cervantes) y en el Principal durante la celebración del festival.

Protagonistas de los otros dos jurados

El jurado Galiza contará con el cineasta Iván Castiñeiras, el montador y músico Marcos Flórez, la actriz y cineasta Carmen Méndez. Y el Novo con: Valentina Unda, Miguel González, Carlota Álvarez, Juan Arca y Andrea Mariño.

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Curtocircuíto 2026 cuenta con el apoyo, entre otros, de la Diputación da Coruña, la Xunta de Galicia a través de la Agencia Gallega de Industrias Culturales y el ICAA.